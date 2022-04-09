李克強︰突發因素超預期 經濟挑戰更大

李克強說，當前市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難加大，要着力扶助他們渡過難關；落實落細企業穩崗政策，強化高校畢業生就業服務；不誤農時抓好春耕生產，做好農資保供穩價工作；保障能源穩定供應，保障交通主幹線、港口等有序運行，促進國際國內物流暢通，維護產業鏈供應鏈穩定。

須扶助中小微企個體戶渡難關

另要深化改革，營造市場化法治化國際化營商環境；制定實施政策要聽取市場主體意見，穩定市場預期；推動平台經濟健康持續發展。用改革的舉措、創新的辦法促進消費和有效投資；擴大高水平開放，做好穩外貿穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

內地持續封城影響企業生計，中銀保監昨日最新發出通知，要求銀行業金融機構總體繼續實現單戶授信1000萬元人民幣以下的普惠型小微企業貸款「兩增」目標，即此類貸款增速不低於各項貸款增速、有貸款餘額的戶數不低於年初水平。

銀保監指出，當局亦要求做好延期還本付息政策接續和貸款期限管理，對確有還款意願和吸納就業能力、存在臨時經營困難的小微企業，統籌考慮展期、重組等手段，按照市場化原則自主協商貸款還本付息方式。