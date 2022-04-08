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第一城本月首周12成交 按月飈5倍

【明報專訊】疫情逐漸緩和，樓市氣氛大大改善，十大屋苑之一的沙田第一城本月首周已錄得12宗成交，較上月同期僅得2宗大增5倍，更有持貨長達33年的長情業主趁市况好轉沽貨，並大幅獲利離場。

中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城40座高層G室，實用面積304方呎，2房間隔，新近以585萬元易手、實呎19,243元。原業主早於1989年以55萬元購入單位，持貨約33年，帳面獲利約530萬元或9.6倍。

牽晴間3房739萬沽 24年帳升2倍

粉嶺牽晴間亦有一手業主沽貨勁賺個案。中原地產分行區域營業經理陳敬天表示，粉嶺及上水區本月至今暫錄約25宗二手成交，其中牽晴間本月暫錄4宗，最新成交為9座高層G室，實用面積555方呎，為3房連1套間隔，以739萬元易手，實呎13,315元。原業主1998年245萬元一手購入，持貨約24年，帳面獲利約494萬元或2倍。

大市雖然回勇，惟以往一直錄得不少二手蝕讓的沙田九肚玖瓏山，新近再錄業主蝕讓個案。美聯首席高級營業經理蔣雲軒表示，玖瓏山月瓏閣1座中層D室，實用面積944方呎，3房套連工人套間隔，享泳池景，獲外區用家以1148萬元承接，實呎12,161元。翻查資料，原業主2014年12月1275.55萬元一手購入，持貨逾7年，帳蝕127.55萬元或10%；連使費計後，料實蝕約185萬元或約15%。

玖瓏山天賦海灣再錄蝕讓

以往錄得不少蝕讓成交的大埔白石角天賦海灣，再有業主蝕使費離場。中原地產分行經理許秋偉表示，天賦海灣新錄本月首宗成交，屬1期19座頂層戶，實用面積1053方呎，3房1套間隔，連約857方呎天台，原業主起初叫價1800萬元放盤，議價後累減120萬元或約7%，以1680萬元易手、實呎15,954元。原業主2016年1658萬元購入，持貨約6年，帳面僅獲利約22萬元或1.3%；連使費計，料原業主實蝕逾73萬元或4%離場。

相關字詞﹕天賦海灣 玖瓏山 牽晴間 二手交投回升 沙田第一城

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