投資者疫下短炒兩舖 不足一年帳賺千萬

據悉，其中一個商舖位於大圍村南道77至81號地下B及C舖連入則閣樓，面積約1000方呎，陳氏去年6月以4300萬元購入，日前連租約以約5200萬元易手，呎價約5.2萬元，持貨僅約10個月，帳面獲利900萬元或21%離場。商舖現租予食肆，月租約22萬元，預計買家可享租金回報約5.1厘。

另外，陳氏沽出位於油麻地窩打老道榮德大廈11A及A1號地下，面積約500方呎，以2180萬元易手，去年9月以1800萬元購入，帳面獲利380萬元，物業7個月內升值約21%。

戴德梁行料消費券帶旺餐飲消費

另戴德梁行執行董事林應威表示，第五波疫情重創商舖市場，零售核心區旺角及尖沙嘴商舖空置率達16.4%及14.3%。隨着疫情近期轉趨穩定，社交距離措施可望於本月內陸續放寬，加上新一輪消費券已在昨日發放，將利好在第五波疫情中受打擊的餐飲業，而部分消費如運動服裝、化妝品等亦可望受惠，預計本季整體商舖租金下跌的空間不大，有望於下季逐漸復蘇。

疫情緩和 今季寫字樓租金料微跌1%

至於寫字樓市况方面，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，今年1月寫字樓租金表現大致平穩，惟自2月起新冠疫情嚴峻，租賃活動明顯較早前淡靜，整體租金按季回落約0.9%，按年則下跌3.1%。

蕭亮輝續指出，寫字樓租金距離2019年高位累跌近27%，預計寫字樓租金大幅下跌的空間不大，料今季僅約50至100點子的下跌空間，隨着疫情有望受控及逐步放寬社交距離措施，預料今季租金平穩，或僅跌約1%，而下半年租賃活動將陸續恢復，租金走勢可望平穩發展。

至於商廈吸納量方面，蕭亮輝表示，今年首季市場總淨吸納量為24.51萬方呎，是連續三個季度錄得正數，上季新租賃成交以銀行及金融行業租戶佔多，佔約34.7%。他預計，今年全年將錄得30萬至50萬方呎的淨吸納量。