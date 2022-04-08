泓碧本月開齋 3房特色戶3200萬沽

本月首周一手市場沽約75伙

億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣II，以1196.4萬元售出5座20樓A室，屬實用面積599方呎2房連儲物房間隔，並連532方呎天台的特色戶，實呎19,973元；項目本月暫售出兩伙，吸金約2200萬元。同區新地（0016）雲滙2期，亦錄本月首宗一手成交，為11座12樓A2室，實用面積623方呎，屬3房連開放式廚房間隔，成交價1150.32萬元，實呎18,464元。

市區方面，會德豐地產藍田KOKO HILLS，最新以2113.8萬元售出2座19樓B室，實用面積899方呎3房連套房戶型，實呎23,513元。

另多個新盤上載新銷售部署。遠展（0035）旗下已屆現樓的大埔公路沙田嶺段畢架‧金峰，日前售出10伙、套現逾1.7億元後，加推4伙實用面積1334至1337方呎的3房雙套單位，下周一（11日）起招標，6月30日截標。

恒地（0012）牽頭、已屆現樓的馬鞍山迎海系列更新銷售安排，推出迎海1期一伙特色戶，同於下周一起招標，為第5座33、35樓B室，實用面積2844方呎連1440方呎平台，並連車位。