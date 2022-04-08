樓價續升交投急跌 新西蘭樓巿或見頂

根據新西蘭房地產協會（REINZ）最新發表的研究報告顯示，新西蘭2月樓價中位數為88.5萬紐元（約478.8萬港元），較去年同期上升13.5%，對比上月升0.6%。奧克蘭（Auckland）樓價仍然領先全國，樓價中位數按年上升8.2%至119萬紐元（約643.8萬港元），威靈頓則上升10.3%至99.3萬紐元（約537.2萬港元）。此外，有4個地區樓價升幅創下歷史新高記錄，包括坎特伯雷（Canterbury）年升28.6%、塔拉納基大區（Taranaki）升27.9%、南地大區（Southland）升24.6%及奧塔哥大區（Otago）升24.4%。

2月樓價中位數按年升13.5%

然而樓價增長速度較昔日緩和，而且物業成交宗數正在持續下降，今年2月全國物業成交宗數為5597宗，較去年同期8324宗跌約32.8%。當中，奧克蘭2月份銷售1741個物業，遠低於去年同期的2912宗，2月份銷售數字是2019年以來錄得最低成交數量，而市場供應亦愈來愈多。

早前，新冠病毒疫情肆虐，不少人尋求更寬敞的居所，去年新西蘭全國物業庫存持續處於低水平，但近日隨着疫情緩和， 2022年首兩個月，全國物業庫存持續上升，今年2月份全國庫存增加47%到23,270個，當中，馬納瓦圖－旺加努伊（Manawatu-Wanganui）庫存增1.6倍，威靈頓（Wellington）增1.4倍。

供應升 2月全國庫存增47%

REINZ首席執行官Jen Baird表示，從2月份的數據可見，市場情緒在過去數月正出現變化，儘管現時樓市價格依然保持強勢，多個地區樓價仍錄得強勁升幅，但從銷售數據持續低走、庫存大量增加。她預期全國樓市需求壓力將會得以紓緩，未來數月樓價增長將會持續下降。與此同時，市場憂慮一些持有多個物業的買家可能會面臨財政政策轉變、或影響其還款能力。

除此之外，新西蘭有銀行亦下調樓價預期，克威銀行（KiwiBank）於上月發表報告指出，預期今年全國樓價將會跌3%，至2023年將會下跌5%，對比起其他機構預測跌幅較為輕微，主要原因是勞動市場恢復，預期今明年失業率將保持於4%或以下，貸款人將會有能力繼續償還按揭貸款或支付租金。在沒有經濟衰退導致失業率飈升的情况下，相信強制銷售及樓價下行壓力將會繼續減少。但報告承認，高通脹尤其是創新高油價水平，將會打擊消費者信心，令環球經濟衰退風險上升。

高通脹打擊消費者信心 兩銀行下調樓價預期

其次，以建築許可數據可見，2022年新樓盤供應量將會進一步下降，目前而言，建築業正面臨嚴重的材料及勞動力短缺。儘管新西蘭決定「與病毒共存」，但目前全國每日新增個案仍超過一萬宗。

另外，西太平洋銀行預期該國未來兩年樓價將會下跌10%，而澳新銀行得預期今年內樓價會跌10%。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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