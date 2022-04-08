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經濟
2022年4月8日星期五
技術取勝
投資策略
美極速收水 擬每月縮表950億美元 或多次加息半厘 息差擴闊港匯明顯轉弱
納指連挫兩日 港科技股跟跌
渣打：流動性充裕 港息上升時間將更滯後
彭博：內地准各市為恒大債權人立案追討
吉利3月汽車銷量按年升1% 終止首兩月跌勢
惠譽予港長期外幣評級「穩定」展望
黃金ETF 3月淨流入逾6年最多
安永：今明兩年料掀中概股回流潮 美退市風險難消除 第二上市成主要途徑
紅杉資本兩度大手減持美團 套現60億
旭通兩前董事 私自賣產違規
京東劉強東卸任CEO 徐雷接替
圓通速遞：滬封城 貨物轉周邊地區
合富輝煌保利發展 合營地產代理業務「拆伙」
吉利高層退任「曹操出行」旗下公司董事
正榮上月銷售挫逾八成 首季跌65%
新華匯富組合營發展土瓜灣商住項目
巴郡328億入股HP一成 成最大股東 近期第三宗大額投資
Meta開發「朱克幣」 元宇宙應用
多爾西推文NFT轉售叫價3.7億
張兆聰：A股炒救巿現疲態 短線宜觀望
葉創成：錦江資本提私有化 作價偏低擬反對
植耀輝：晶片股走勢 還看俄烏局勢
技術取勝：天工中線有望挑戰3.8元
盧駿匡：港股巿寬處高風險水平
劉思明：受惠原材料價升 葉氏化工7厘股息候吸
周顯：日圓只能買跌不買升？
譚新強：李家超當特首 中央底線思維
湯文亮：借盡九成按揭 先計掂供款能力
樓價續升交投急跌 新西蘭樓巿或見頂
移民紐國 可先租後買
新申預售「破冰」 上月涉逾2000伙 待批預售樓花逼2.5萬伙 近20年最多
泓碧本月開齋 3房特色戶3200萬沽
投資者疫下短炒兩舖 不足一年帳賺千萬
派消費券首日 新地：旗下15商場人流升
第一城本月首周12成交 按月飈5倍
蔡志忠拆售永利中心車位 買家千萬掃10個
技術取勝：天工中線有望挑戰3.8元
【明報專訊】安踏90元不宜失守（圖）
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