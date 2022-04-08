經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：錦江資本提私有化 作價偏低擬反對

【明報專訊】以上海為基地的內地酒店龍頭股錦江資本（2006）將於本月26日召開股東特別大會，表決上海市國資委控股的錦江國際作為大股東以每股3.1元私有化的方案。身為於錦江資本2006年12月上市以來、以招股價2.2元認購後一直長揸的小股東，筆者認為是次私有化價格偏低，遠低於真實價值，擬就此投反對票。

全球擁有或管理逾6700酒店

首先在這裏分享一個小故事，於2004年至2007年港股大牛市期間，筆者在某周刊任職時，財經版副總編輯吩咐筆者找證券界朋友「開倉」，撰寫模擬百萬元投資港股的專欄。筆者當時邀請一名港資券商高層就此執筆，他亦不負所望，所買入的新股百盛（3368）及東風（0489）股價不久便倍升，該股票組合亦因此在數個月內便取得幾成回報。而世上亦沒有懷才不遇，金子總會發亮，他跟着便被歐資大行撬角，並因應合規要求停寫該專欄。

當時這位證券界朋友十分看好的一隻股票便是錦江資本，原因是它擁有位於上海的錦江飯店、和平飯店等多間超五星級酒店。按他的計算，每間酒店房間估值遠低於重置成本（replacement cost），明顯偏低。

逾15年過去了，錦江資本目前在全球擁有或管理的酒店超過6700家、客房總數超過68萬間，分佈於全球60多個國家，覆蓋高、中、低端全系列品牌酒店，並且控股了錦江酒店（滬：600754）、錦江投資（滬：600650）及錦江旅遊（滬：900929）等3家上市公司，規模比2006年12月上市時大很多。

私有化估值僅170多億元

按每股私有化作價3.1元計，錦江資本估值僅170多億元，相對於上述業務規模，估值實屬偏低。

當然，筆者也留意到過去逾兩年全球新冠疫情對酒店業帶來重大衝擊，錦江資本去年盈利便按年大跌97%至829萬元人民幣，以昨日收市價3.05元計，市盈率逾1600倍；而且上海市現正封城抗疫，對錦江資本業務來說屬雪上加霜。

上海優質酒店資產有價

雖然眼前環境很艱難，但投資總要向前看，疫情總會過去，上海作為金融中心及國際大都會的定位亦不會變，長遠對高、中、低端酒店服務均有龐大需求。

作為逆向投資者，筆者傾向在行業低潮時低吸優質資產（相信這也是上海市國資委是次私有化錦江資本的原因吧！），而非賤價出售。而作為錦江資本長期股東，筆者對該股的期許是，經過近年業務高速擴張，現已建立規模效應，並在後疫情時代能藉着改善管理、提升盈利，與小股東分享成果，而非上市以來長揸逾15年後僅獲不高於招股價五成便被私有化，故此會在是次私有化表決中投反對票。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 創富倉]

上 / 下一篇新聞

美極速收水 擬每月縮表950億美元 或多次加息半厘 息差擴闊港匯明顯轉弱
美極速收水 擬每月縮表950億美元 或多次加息半厘 息差擴闊港匯明顯轉弱
納指連挫兩日 港科技股跟跌
納指連挫兩日 港科技股跟跌
渣打：流動性充裕 港息上升時間將更滯後
渣打：流動性充裕 港息上升時間將更滯後
彭博：內地准各市為恒大債權人立案追討
彭博：內地准各市為恒大債權人立案追討
吉利3月汽車銷量按年升1% 終止首兩月跌勢
吉利3月汽車銷量按年升1% 終止首兩月跌勢
惠譽予港長期外幣評級「穩定」展望
惠譽予港長期外幣評級「穩定」展望
黃金ETF 3月淨流入逾6年最多
黃金ETF 3月淨流入逾6年最多
安永：今明兩年料掀中概股回流潮 美退市風險難消除 第二上市成主要途徑
安永：今明兩年料掀中概股回流潮 美退市風險難消除 第二上市成主要途徑
紅杉資本兩度大手減持美團 套現60億
紅杉資本兩度大手減持美團 套現60億
旭通兩前董事 私自賣產違規
旭通兩前董事 私自賣產違規
京東劉強東卸任CEO 徐雷接替
京東劉強東卸任CEO 徐雷接替
圓通速遞：滬封城 貨物轉周邊地區
圓通速遞：滬封城 貨物轉周邊地區
合富輝煌保利發展 合營地產代理業務「拆伙」
合富輝煌保利發展 合營地產代理業務「拆伙」
吉利高層退任「曹操出行」旗下公司董事
吉利高層退任「曹操出行」旗下公司董事
正榮上月銷售挫逾八成 首季跌65%
正榮上月銷售挫逾八成 首季跌65%
新華匯富組合營發展土瓜灣商住項目
新華匯富組合營發展土瓜灣商住項目
巴郡328億入股HP一成 成最大股東 近期第三宗大額投資
巴郡328億入股HP一成 成最大股東 近期第三宗大額投資
Meta開發「朱克幣」 元宇宙應用
Meta開發「朱克幣」 元宇宙應用
多爾西推文NFT轉售叫價3.7億
多爾西推文NFT轉售叫價3.7億
張兆聰：A股炒救巿現疲態 短線宜觀望
張兆聰：A股炒救巿現疲態 短線宜觀望
植耀輝：晶片股走勢 還看俄烏局勢
植耀輝：晶片股走勢 還看俄烏局勢
技術取勝：天工中線有望挑戰3.8元
技術取勝：天工中線有望挑戰3.8元
盧駿匡：港股巿寬處高風險水平
盧駿匡：港股巿寬處高風險水平
劉思明：受惠原材料價升 葉氏化工7厘股息候吸
劉思明：受惠原材料價升 葉氏化工7厘股息候吸
周顯：日圓只能買跌不買升？
周顯：日圓只能買跌不買升？
譚新強：李家超當特首 中央底線思維
譚新強：李家超當特首 中央底線思維
湯文亮：借盡九成按揭 先計掂供款能力
湯文亮：借盡九成按揭 先計掂供款能力
樓價續升交投急跌 新西蘭樓巿或見頂
樓價續升交投急跌 新西蘭樓巿或見頂
移民紐國 可先租後買
移民紐國 可先租後買
新申預售「破冰」 上月涉逾2000伙 待批預售樓花逼2.5萬伙 近20年最多
新申預售「破冰」 上月涉逾2000伙 待批預售樓花逼2.5萬伙 近20年最多
泓碧本月開齋 3房特色戶3200萬沽
泓碧本月開齋 3房特色戶3200萬沽
投資者疫下短炒兩舖 不足一年帳賺千萬
投資者疫下短炒兩舖 不足一年帳賺千萬
派消費券首日 新地：旗下15商場人流升
派消費券首日 新地：旗下15商場人流升
第一城本月首周12成交 按月飈5倍
第一城本月首周12成交 按月飈5倍
蔡志忠拆售永利中心車位 買家千萬掃10個
蔡志忠拆售永利中心車位 買家千萬掃10個