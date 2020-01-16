多爾西推文NFT轉售叫價3.7億

相當去年成交價16倍

該NFT目前的擁有者，是馬來西亞區塊鏈服務公司Bridge Oracle的行政總裁Sina Estavi。他在Twitter宣布放售，並承諾將50%的收益捐給慈善機構GiveDirectly。去年多爾西拍賣該帖文的NFT後，亦向GiveDirectly捐款。對於Estavi尋求高價轉手，多爾西發帖質疑對方為何不捐出99%收益。

三星電子料首季營利增半

此外，三星電子（韓：005930）預估第一季營業利潤將按年急增50%，相信是2018年以來最高的第一季。穩健的需求支撐了晶片價格，加上競爭對手的NAND閃存晶片工廠生產受阻，以及智能手機銷情暢旺，帶動三星的利潤增長。

三星電子初步估計第一季利潤14.1萬億韓圜（約906億港元），高於分析師預期。收入可能按年增18%，達到創紀錄的77萬億韓圜（約4949億港元），同樣高於市場預期。三星電子將於4月28日發布詳細財報。

（綜合報道）

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