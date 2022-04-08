經濟

新華匯富組合營發展土瓜灣商住項目

【明報專訊】新華匯富（0188）發公告指與多名投資者合組合營公司，共同投資約1.2億元，其中新華匯富佔合營公司20%股權，將按比例出資2400萬元。據公告披露，合營公司將用於向中資發展商武夷集團收購土瓜灣北帝街105至105A號舊樓地盤項目，並重建成一幢19層高的商住綜合大廈。

佔20%股權 按比例出資2400萬

根據公告透露，新華匯富原持有合營公司30%股權，為該公司最大股東，惟上月初向商人李偉生及梁慕珊轉讓合營公司10%股權。完成交易後，商人陳嘉輝為合營公司最大股東，持股約25%，新華匯富持股降至20%，按比例應出資為2400萬元，最高資本承擔3000萬元；其餘股東方面，正利（3728）及簡偉文各佔20%股權，另一名商人陳偉松佔5%。

翻查資料，內地發展商武夷集團早年持有北帝街105號全幢，至2020年再對北帝街105A號全幢進行收購，並以5110萬元統一105A號業權。惟集團早前以1.2億元將整個項目出售，買家為新華匯富等組成財團。

新華匯富稱，合營公司計劃將該項目發展為一幢19層的商住綜合大廈，地下及一樓為商業面積，其餘樓層為住宅面積。集團計劃透過今次投資，增加於香港房地產市場的投資組合。

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