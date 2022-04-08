經濟

正榮上月銷售挫逾八成 首季跌65%

【明報專訊】多家內房股3月份銷售受壓。正榮地產（6158）昨日公布，上月銷售額及銷售面積，均為2019年公布月份營運數據及上市以來最低水平。期內合約銷售約25.85億元（人民幣，下同），按年大減83.2%，按月亦跌近三成。

正榮上月銷售面積約15萬平方米，按年大減84.5%，按月則減少約四成。不過，每平方米均價連跌兩個月後，止跌回升至1.78萬元水平。累計今年首3個月，集團共錄得合約銷售約140.1億元，按年大減65%；合約銷售面積達87.6628萬平方米，亦按年減少63.3%；平均每平方米銷售價為1.6萬元，按年降低4.8%。

陽光100首季銷售跌近七成

至於另一內房股陽光100（2608）3月份合同銷售額為1.08億元，按年大跌64.8%，按月則大增近5倍；月內錄得合同銷售面積有9953平方米，按年大跌73.5%。集團今年首3個月共錄得合同銷售約2.45億元，按年大跌近七成；合同銷售面積共26,198平方米，按年跌68.2%。另萊蒙國際（3688）公布3月份季度數據，季內錄得預售額1.957億港元，較去年同期高峰時8.085億港元大減75.8%；季內銷售面積3773平方米，按年減少65.9%；每平方米售價4.9萬港元，按年降33%。

上 / 下一篇新聞

美極速收水 擬每月縮表950億美元 或多次加息半厘 息差擴闊港匯明顯轉弱
美極速收水 擬每月縮表950億美元 或多次加息半厘 息差擴闊港匯明顯轉弱
納指連挫兩日 港科技股跟跌
納指連挫兩日 港科技股跟跌
渣打：流動性充裕 港息上升時間將更滯後
渣打：流動性充裕 港息上升時間將更滯後
彭博：內地准各市為恒大債權人立案追討
彭博：內地准各市為恒大債權人立案追討
吉利3月汽車銷量按年升1% 終止首兩月跌勢
吉利3月汽車銷量按年升1% 終止首兩月跌勢
惠譽予港長期外幣評級「穩定」展望
惠譽予港長期外幣評級「穩定」展望
黃金ETF 3月淨流入逾6年最多
黃金ETF 3月淨流入逾6年最多
安永：今明兩年料掀中概股回流潮 美退市風險難消除 第二上市成主要途徑
安永：今明兩年料掀中概股回流潮 美退市風險難消除 第二上市成主要途徑
紅杉資本兩度大手減持美團 套現60億
紅杉資本兩度大手減持美團 套現60億
旭通兩前董事 私自賣產違規
旭通兩前董事 私自賣產違規
京東劉強東卸任CEO 徐雷接替
京東劉強東卸任CEO 徐雷接替
圓通速遞：滬封城 貨物轉周邊地區
圓通速遞：滬封城 貨物轉周邊地區
合富輝煌保利發展 合營地產代理業務「拆伙」
合富輝煌保利發展 合營地產代理業務「拆伙」
吉利高層退任「曹操出行」旗下公司董事
吉利高層退任「曹操出行」旗下公司董事
新華匯富組合營發展土瓜灣商住項目
新華匯富組合營發展土瓜灣商住項目
巴郡328億入股HP一成 成最大股東 近期第三宗大額投資
巴郡328億入股HP一成 成最大股東 近期第三宗大額投資
Meta開發「朱克幣」 元宇宙應用
Meta開發「朱克幣」 元宇宙應用
多爾西推文NFT轉售叫價3.7億
多爾西推文NFT轉售叫價3.7億
張兆聰：A股炒救巿現疲態 短線宜觀望
張兆聰：A股炒救巿現疲態 短線宜觀望
葉創成：錦江資本提私有化 作價偏低擬反對
葉創成：錦江資本提私有化 作價偏低擬反對
植耀輝：晶片股走勢 還看俄烏局勢
植耀輝：晶片股走勢 還看俄烏局勢
技術取勝：天工中線有望挑戰3.8元
技術取勝：天工中線有望挑戰3.8元
盧駿匡：港股巿寬處高風險水平
盧駿匡：港股巿寬處高風險水平
劉思明：受惠原材料價升 葉氏化工7厘股息候吸
劉思明：受惠原材料價升 葉氏化工7厘股息候吸
周顯：日圓只能買跌不買升？
周顯：日圓只能買跌不買升？
譚新強：李家超當特首 中央底線思維
譚新強：李家超當特首 中央底線思維
湯文亮：借盡九成按揭 先計掂供款能力
湯文亮：借盡九成按揭 先計掂供款能力
樓價續升交投急跌 新西蘭樓巿或見頂
樓價續升交投急跌 新西蘭樓巿或見頂
移民紐國 可先租後買
移民紐國 可先租後買
新申預售「破冰」 上月涉逾2000伙 待批預售樓花逼2.5萬伙 近20年最多
新申預售「破冰」 上月涉逾2000伙 待批預售樓花逼2.5萬伙 近20年最多
泓碧本月開齋 3房特色戶3200萬沽
泓碧本月開齋 3房特色戶3200萬沽
投資者疫下短炒兩舖 不足一年帳賺千萬
投資者疫下短炒兩舖 不足一年帳賺千萬
派消費券首日 新地：旗下15商場人流升
派消費券首日 新地：旗下15商場人流升
第一城本月首周12成交 按月飈5倍
第一城本月首周12成交 按月飈5倍
蔡志忠拆售永利中心車位 買家千萬掃10個
蔡志忠拆售永利中心車位 買家千萬掃10個