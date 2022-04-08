經濟

吉利3月汽車銷量按年升1% 終止首兩月跌勢

【明報專訊】吉利汽車（0175）昨日公布上月汽車銷量10.1萬輛，按年微升1%，終止首兩個月跌勢。首季銷量為32.6萬輛，按年跌2%，以吉利全年銷售目標165萬輛計，首季完成全年銷量目標兩成。

3月新能源車銷量較為理想，實現大幅上升，月內總銷量1.56萬輛，按年升3.3倍。當中，純電動車銷量1.2萬輛，按年升5.4倍，插電式混合動力汽車銷量2266輛，按年升三成，油電混能汽車銷量為1391輛。

首季完成全年目標兩成

吉利上月中國市場銷量按年升4%至9.3萬輛，出口則大幅下跌23%，至7788輛。首季表現方面，吉利中國市場銷量按年跌4%至29.4萬輛，出口升15%至3.2萬輛。吉利表示，月內集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場訂閱客戶交付855輛，而今年首季實現交付3271輛。

乘聯會：上月銷售受疫情影響

另據乘聯會初步預估，3月乘用車零售按年跌15%至150.1萬輛，按月則升20%，按月日均升8%。乘聯會表示，上月受到疫情影響，以及新能源普遍漲價等因素，短期傳統車市場支撐不足，經銷商的提貨需求不太強烈，面臨季度末的目標壓力，惟最後一周的廠商批發銷量是明顯回升的。

乘聯會數據顯示，3月最後一周（28至31日），乘用車零售43.8萬輛，按年跌5%，與第三周比較則升1.8倍，較2月同期升51%。

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