彭博：內地准各市為恒大債權人立案追討

據報道，自恒大債務問題於去年8月起，歸由廣州市中級人民法院集中管轄下，至今已累積數百宗起訴，出現案件積壓，致債權人在凍結恒大資產和挽回損失方面進展緩慢。但亦因此恒大獲得喘息空間，可以繼續完成手上的地產項目。

案件積壓數百宗 進展緩慢

彭博社曾經致電最高人民法院和廣州市中級人民法院查詢，電話未獲接聽。雖然彭博的報道內容，並沒有更新境內債權人向恒大追討的金額的最新狀况，但根據英國《金融時報》去年12月引述官方紀錄報道時指出，單是截至去年12月9日，法院已經受理367宗索賠案件，索賠總額達840億元人民幣。

另《華爾街日報》引述消息稱，恒大與部分規模較大的境外債權人達成協議，恒大同意向該等債權人支付顧問費，藉此對恒大的財務狀况做盡職審查，避免境外業務面對被接管威脅。