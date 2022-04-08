渣打：流動性充裕 港息上升時間將更滯後

若看與供樓相關的1個月HIBOR，季結過後不再呈上升趨勢，昨日報0.18845厘，是2月25日後最低，較上月底一度高見0.31厘明顯回落。

港銀行仍持續加存息吸納港元，尤其是長線資金。目前多家銀行的最高定存年息都是12個月存款期，例如富邦最高達1.8厘（見表），存款金額最少要50萬元。招商永隆銀行昨日推出僅限即日的「快閃優惠」，12個月定存達1.5厘，或因虛擬銀行近日高息吸客有關。平安壹賬通銀行周三推出最高1.5厘定存，目標是新開立戶口的客戶。

港銀加存息 12個月最高見1.8厘

至於大行之中，目前最高存款息的是渣打的1厘，存款期6個月；中銀香港 （2388） 及匯豐在本月亦有調升定存利息，但目前最高仍只有0.6厘，未達1厘水平。