納指連挫兩日 港科技股跟跌

ATM拖跌恒指77點

港股通昨日淨流出9.34億元，扭轉前日淨流入6.37億元；騰訊控股（0700）被沽5.25億元，昨日跌1.73%。美團（3690）則獲2.73億淨買入，美團高層昨早列席上海防疫記者會，股價一度大漲7.2%，但收市倒跌0.99%。科技股為恒指主要下跌元兇，阿里巴巴（9988）跌2.23%，「ATM」合共拖低恒指77點。小型科技股跌勢更為明顯，萬國數據（9698）跌7.93%，明源雲（0909）跌7.85%。

內地封城 內需股海底撈百威急跌

昨日港股普遍行業下跌，受封城影響，海底撈（6862）跌7.2%，為表現最差藍籌，百威亞太（1876）亦跌3.8%。中銀香港（2388）升1.17%，為表現最佳藍籌，公用股中電（0002）和電能（0006）亦為昨日少數上升的藍籌股。

思摩爾（6969）前晚公布的首季經調整純利按年下跌54.9%，主要受深圳封城影響工廠營運，昨日急跌7.12%，公司昨日以4987萬元，從市場回購291.3萬股，為3月中公布有意回購以來首次執行。