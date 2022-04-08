經濟

納指連挫兩日 港科技股跟跌

【明報專訊】聯儲局快速縮表，納指連續兩日下跌逾2%，拖累港股科技股昨日一同下跌，恒指開市上升156點後掉頭向下，中午最多跌過301點，收市接近全日低位，跌271點或1.23%，收報21,808點，失守10天線（21,962點），國指跌113點或1.49%，收報7495點，科指收報4474點，跌2.48%跑輸大市，主板成交1173億元。

ATM拖跌恒指77點

港股通昨日淨流出9.34億元，扭轉前日淨流入6.37億元；騰訊控股（0700）被沽5.25億元，昨日跌1.73%。美團（3690）則獲2.73億淨買入，美團高層昨早列席上海防疫記者會，股價一度大漲7.2%，但收市倒跌0.99%。科技股為恒指主要下跌元兇，阿里巴巴（9988）跌2.23%，「ATM」合共拖低恒指77點。小型科技股跌勢更為明顯，萬國數據（9698）跌7.93%，明源雲（0909）跌7.85%。

內地封城 內需股海底撈百威急跌

昨日港股普遍行業下跌，受封城影響，海底撈（6862）跌7.2%，為表現最差藍籌，百威亞太（1876）亦跌3.8%。中銀香港（2388）升1.17%，為表現最佳藍籌，公用股中電（0002）和電能（0006）亦為昨日少數上升的藍籌股。

思摩爾（6969）前晚公布的首季經調整純利按年下跌54.9%，主要受深圳封城影響工廠營運，昨日急跌7.12%，公司昨日以4987萬元，從市場回購291.3萬股，為3月中公布有意回購以來首次執行。

相關字詞﹕縮表 港股

上 / 下一篇新聞

美極速收水 擬每月縮表950億美元 或多次加息半厘 息差擴闊港匯明顯轉弱
美極速收水 擬每月縮表950億美元 或多次加息半厘 息差擴闊港匯明顯轉弱
渣打：流動性充裕 港息上升時間將更滯後
渣打：流動性充裕 港息上升時間將更滯後
彭博：內地准各市為恒大債權人立案追討
彭博：內地准各市為恒大債權人立案追討
吉利3月汽車銷量按年升1% 終止首兩月跌勢
吉利3月汽車銷量按年升1% 終止首兩月跌勢
惠譽予港長期外幣評級「穩定」展望
惠譽予港長期外幣評級「穩定」展望
黃金ETF 3月淨流入逾6年最多
黃金ETF 3月淨流入逾6年最多
安永：今明兩年料掀中概股回流潮 美退市風險難消除 第二上市成主要途徑
安永：今明兩年料掀中概股回流潮 美退市風險難消除 第二上市成主要途徑
紅杉資本兩度大手減持美團 套現60億
紅杉資本兩度大手減持美團 套現60億
旭通兩前董事 私自賣產違規
旭通兩前董事 私自賣產違規
京東劉強東卸任CEO 徐雷接替
京東劉強東卸任CEO 徐雷接替
圓通速遞：滬封城 貨物轉周邊地區
圓通速遞：滬封城 貨物轉周邊地區
合富輝煌保利發展 合營地產代理業務「拆伙」
合富輝煌保利發展 合營地產代理業務「拆伙」
吉利高層退任「曹操出行」旗下公司董事
吉利高層退任「曹操出行」旗下公司董事
正榮上月銷售挫逾八成 首季跌65%
正榮上月銷售挫逾八成 首季跌65%
新華匯富組合營發展土瓜灣商住項目
新華匯富組合營發展土瓜灣商住項目
巴郡328億入股HP一成 成最大股東 近期第三宗大額投資
巴郡328億入股HP一成 成最大股東 近期第三宗大額投資
Meta開發「朱克幣」 元宇宙應用
Meta開發「朱克幣」 元宇宙應用
多爾西推文NFT轉售叫價3.7億
多爾西推文NFT轉售叫價3.7億
張兆聰：A股炒救巿現疲態 短線宜觀望
張兆聰：A股炒救巿現疲態 短線宜觀望
葉創成：錦江資本提私有化 作價偏低擬反對
葉創成：錦江資本提私有化 作價偏低擬反對
植耀輝：晶片股走勢 還看俄烏局勢
植耀輝：晶片股走勢 還看俄烏局勢
技術取勝：天工中線有望挑戰3.8元
技術取勝：天工中線有望挑戰3.8元
盧駿匡：港股巿寬處高風險水平
盧駿匡：港股巿寬處高風險水平
劉思明：受惠原材料價升 葉氏化工7厘股息候吸
劉思明：受惠原材料價升 葉氏化工7厘股息候吸
周顯：日圓只能買跌不買升？
周顯：日圓只能買跌不買升？
譚新強：李家超當特首 中央底線思維
譚新強：李家超當特首 中央底線思維
湯文亮：借盡九成按揭 先計掂供款能力
湯文亮：借盡九成按揭 先計掂供款能力
樓價續升交投急跌 新西蘭樓巿或見頂
樓價續升交投急跌 新西蘭樓巿或見頂
移民紐國 可先租後買
移民紐國 可先租後買
新申預售「破冰」 上月涉逾2000伙 待批預售樓花逼2.5萬伙 近20年最多
新申預售「破冰」 上月涉逾2000伙 待批預售樓花逼2.5萬伙 近20年最多
泓碧本月開齋 3房特色戶3200萬沽
泓碧本月開齋 3房特色戶3200萬沽
投資者疫下短炒兩舖 不足一年帳賺千萬
投資者疫下短炒兩舖 不足一年帳賺千萬
派消費券首日 新地：旗下15商場人流升
派消費券首日 新地：旗下15商場人流升
第一城本月首周12成交 按月飈5倍
第一城本月首周12成交 按月飈5倍
蔡志忠拆售永利中心車位 買家千萬掃10個
蔡志忠拆售永利中心車位 買家千萬掃10個