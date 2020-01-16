經濟

美極速收水 擬每月縮表950億美元 或多次加息半厘 息差擴闊港匯明顯轉弱

【明報專訊】美國聯儲局在上月雖然僅加息0.25厘，但昨晨公布的3月議息會議紀錄顯示，多名委員原本偏向加息0.5厘，並預計未來的會議會加快加息步伐。議息紀錄同時大放鷹派預期，首次披露今輪縮表速度的意向，與會委員普遍認為，每月縮減最多600億美元美國國債，以及350億美元按揭押債券（MBS）是合適上限，即合共每月縮表950億美元，較上次在2017年縮表時的上限500億美元，接近快了一倍。

明報記者 歐陽偉昉

會議紀錄顯示，聯儲局將按市場條件在3個月或較長時間，逐步提升至每月縮表950億美元的上限規模，並準備在下次5月4日的會議啟動。聯儲局指出，視乎經濟金融市場情况，或有需要採取更緊縮的政策。

聯儲局委員在會議上一致認同，目前通脹上升和勞工市場緊張，有需要在5月會議上開始縮表，他們提出一系列可能的選項，均比上一輪縮表周期削減得更快。聯儲局計劃以到期不重續方式減少國債，但會在縮表順利進行時直接出售MBS，以將投資組合轉為國債為主。

3月原傾向加0.5厘 顧慮俄烏戰事縮減一半

聯儲局在3月會議只加息0.25厘，不過會議紀錄顯示，多名委員認為通脹風險高，加上目前利率水平遠低於委員對長期利率的預期，原來偏向在3月會議加息0.5厘，不過他們認為俄羅斯入侵烏克蘭帶來巨大不明朗，改而支持加息0.25厘。不過，他們預計在未來一次或數次會議或會加息0.5厘，特別是通脹壓力持續或再上升。

議息會議紀錄內容偏鷹，美債息及美元拆息加速上行，港美息差拉闊至逾0.4厘（圖1），資金續流向美元，美元指數昨日高企在99點以上，而港匯近兩日跌至7.839水平，逼近7.84。

縮表升至上限時間 遠快於預期

與2017至2019年周期比較，今年除了在每月縮表上限增加近倍，由啟動縮表提升至上限規模時間由1年縮至最快3個月，完結買債和開始縮表的間隔也由3年縮短至2個月。2020年3月，聯儲局為應對新冠疫情對經濟的衝擊，每月量寬1200億美元，目前的資產負債表已增至8.9萬億美元，相對上次2017年縮表時只有4.5萬億美元（圖2）。

中金料5月6月各加半厘

中金的報告認為，每月縮表上限符合預期，但提升至上限的時間則遠快過預期，反映今次縮表有緊迫性。不少委員認為或要在未來一至數次會議加息0.5厘，顯示他們取態較市場鷹派，中金預期，聯儲局5月和6月會議將各加息0.5厘，下半年還有1厘的加息空間。在通脹壓力未見緩解前，聯儲局不大可能放棄緊縮。

相關字詞﹕港匯 議息 貨幣政策 加息 縮表 聯儲局 美聯儲

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