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經濟
2022年4月7日星期四
技術取勝
投資策略
用家近千萬購太古城雙屍案凶宅 低正常同類單位三成 9年帳賺逾四成
康怡「烹夫案」凶宅連車位750萬放售
青衣首6日28宗 較上月同期升8倍
133 PORTOFINO示範屋1億沽 項目新高
美基金29億購葵涌集運中心
胡潤地產富豪榜「復辦」 李嘉誠首登頂 去年內房股崩潰 恒大許家印身家減1794億
重組有進展 內房股逆市升
許正宇：人才外流應屬短期現象
19家中概股回流港 市值佔美中概股逾七成
匯豐向前海金控購股權 增持前海合資券商至90%
思摩爾首季純利挫逾五成
新冠藥物有效降死亡率 開拓藥業股價倍升
疫情戰爭夾擊 港PMI兩年低 內地服務業PMI同陷收縮區
上季MPF挫逾6%兩年最差 人均蝕1.66萬
北水重臨 恒指照跌成交縮
AEON信貸上年多賺14%
李錦榮任WeLab Bank顧問
女股神旗艦ETF包尾 首季挫三成 美國股票基金近九成虧損
馬斯克重新申報 成Twitter主動投資者
Uber擬英發展「一站式」平台 提供長途出行預訂服務
張兆聰：放寬限疫利餐飲 譚仔績優可吼
技術取勝：五礦資源或上試3.7至4元
譚仔三哥還你鴨血 Tyson Yoshi代言
小米12歲 雷軍發初代logo懷緬
劉思明：受惠內地穩經濟 中鐵建發力
周顯：錢流股市 導致通脹延後
湯文亮：小心新樓庫存太多
環亞區蘊聰：投資者拍賣場掃貨 樓市見底
去年短炒太子舖 速賺350萬
技術取勝：五礦資源或上試3.7至4元
【明報專訊】舜宇中線或下試100元（圖）
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