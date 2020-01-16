女股神旗艦ETF包尾 首季挫三成 美國股票基金近九成虧損

美國聯儲局官員相繼放鷹，美匯指數昨高見99.75，創近兩年高位。美國長期國債受壓，美國10年期國債孳息率高見2.66厘，創2019年3月以來高位，逆轉了此前的美國兩年期與10年期國債孳息率倒掛。大型科技股早段偏軟，特斯拉（Tesla，美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Meta（美：FB）、Twitter（美：TWTR）等股價下滑。納指早段跌2%，道指跌近300點。

布雷納德快速縮表論推升債息

聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）此前鴿轉鷹，表示最早下月開始迅速縮減資產負債表，縮表步伐將比上次「快得多」，帶動債息向上。今年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）亦支持聯儲局迅速縮表。明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）昨亦對通脹表示擔憂，預期聯儲局將透過加息及縮表應對。市場等待凌晨公布的聯儲局3月會議紀錄，為收緊貨幣政策的部署提供更多線索。

通脹上升及俄烏危機，影響了增長股及細價股近期的表現。高增長科技股受壓，令ARKK首當其衝。在ARKK投資組合佔6.5%的串流媒體設備製造商Roku（美：ROKU），今年開始截至3月底跌45%。在ARKK投資組合佔6.3%的視像會議軟件Zoom（美：ZM），在同期跌近四成。在ARKK投資組合佔2.7%的電商平台Shopify（美：SHOP），在首季跌五成。幸而佔ARKK投資組合約一成的Tesla，在首季升近2%，否則ARKK的表現更差。

高增長科技股受壓 拖累ARKK

2020年，Cathie Wood依賴重倉增長型科技股，使ARKK獲得超過150%的回報。但這策略在去年和今年首季不再奏效。晨星上周將對ARKK的評級，由中性下調至負面。

晨星策略師格林戈爾德（Robby Greengold）指出，方舟往往青睞那些尚未盈利的公司股票，未有衡量投資組合的整體風險，卻將過去的表現視為未來的指南。

晨星數據顯示，美國科技股基金今年首季平均虧損13.7%，是2018年以來表現最差的季度。相比下，Invesco納斯達克100 ETF（美：QQQM）同期跌約一成，羅素中型股增長指數（Russell Midcap Growth Index）跌12.6%。整體來說，價值股表現勝增長股。今年第一季，晨星的美國價值股指數上漲2.4%，而晨星美國增長股指數跌12%。

（綜合報道）

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