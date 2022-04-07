北水重臨 恒指照跌成交縮

國指跌162點或2.09%，收報7608點。恒生科技指數收報4587點，跌3.82%，跌穿10天線。主板成交金額1342億元，較上日增三成。科技股拖累大市，騰訊（0700）收報381元，跌2.31%；阿里巴巴（9988）收報107.6元，跌5.36%。另友邦（1299）收報82.5元，跌1.67%。創科實業（0669）收報115.9元，跌7.43%，是跌幅最大的藍籌股。聯想（0992）收報8.42元，跌6.86%，是跌幅最大的科指成分股。截至昨晚11時半，恒指夜期報21,852點，低水229點。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，港股估值繼續吸引，但不會有顯著突破，後市要等待催化劑出現。

分析：港股現市况難有突破

他料恒指暫在22,000點上下2000點的幅度區間波動，即最低約20,000點，不會回到年初約18,000點的低位。他認為聯儲局下月議息會議有機會啟動縮表或加息半厘，市場或在未來一個月反映有關風險。早前美國2年期及10年期國債孳息率一度倒掛，市場憂慮是經濟衰退的警號，但梁振輝認為，美國其他經濟指標未現警號，而全球貨幣政策仍然寬鬆，出現衰退風險是言之尚早。