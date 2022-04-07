美基金29億購葵涌集運中心

今年最大宗工商物業成交

市場消息稱，美資基金Asia Pacific Cities Fund（APCF）斥資約29億元，購入葵涌貨櫃碼頭路43號的集運中心全幢，以物業總樓面約26.62萬方呎計，呎價約1.09萬元，呎價創區內工廈新高，亦是該基金在港首度購入物業。據了解，該物業早年已由數據中心租用。原業主為資深物業投資者羅守寧家族或有關人士，2018年以20億元購入，持貨約4年，帳面獲利9億元或約45%。

翻查資料，近年不少財團或外資基金亦購入工廈作投資，疫後較大宗工廈成交，要數到領展（0823）去年11月，以約27億元向怡和集團收購柴灣嘉業街貨倉，以及約31.2億元購入紅磡寶來街汽車服務中心。

市場消息指出，本地著名手機殼品牌CASETiFY，繼上月以月租30萬元租用銅鑼灣地帶一個大約2000方呎地舖後，新近再以月租約120萬元租用觀塘海濱道123號觀塘綠景NEO兩層、共6萬方呎的樓面，呎租約20元，為該廈新低呎租。

手機殼品牌月租120萬 租觀塘商廈6萬呎樓面

此外，第五波疫情重創寫字樓市場，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，據該行統計，今年首季甲廈淨吸納量約46.4萬方呎，結束過去9個季度的收縮，因季內新落成項目租賃活動放緩，令季內甲廈空置率達11.6%，而首季空置樓面達紀錄新高的960萬方呎，以中環指標甲級商廈國金二期總樓面約200萬方呎計，即空置樓面約等同5幢國金二期。

[香港地產]