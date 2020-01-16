133 PORTOFINO示範屋1億沽 項目新高

畢架．金峰昨再沽5伙

另外，遠展（0035）旗下已屆現樓的沙田大埔公路沙田嶺段豪宅畢架．金峰，過去周一（4月4日）連錄5宗成交後，昨日再沽出5伙、單日套現逾8832萬元；3日來累售10伙、套現總額逾1.7億元。此外，截至昨午5時，項目已錄逾30組客人參觀現樓示範單位。項目新成交的5伙，全數來自第1座1樓及2樓，實用1019至1337方呎，屬3房1套、或3房雙套間隔，成交價1593萬至2038萬元，實呎14,554元至16,081元。當中4伙的買家，選用730天提早入住付款計劃，另1伙買家選用90天現金付款計劃。

另外，雖然新盤成交增多，但撻訂個案再現。宏安地產（1243）青衣薈藍新錄一宗撻訂；成交紀錄冊顯示，單位為3樓A17室，實用256方呎，1房間隔，原於3月27日以594.1萬元售出，實呎2.32萬元，但買家新近取消交易撻訂，若以樓價5%計，料損失近30萬元訂金。

利奧坊．曦岸周日起重推3伙

恒地（0012）部署短期推售大角嘴利奧坊第4期，同系毗鄰的第3期利奧坊．曦岸，早前已屆現樓，最新推出銷售安排，以現樓開售3伙2房單位，包括1座15樓G室、16樓G室，實用同為411方呎，折實價分別1017.2萬及1024.3萬元，折實實呎24,749元及24,922元；以及2座21樓B室，實用413方呎，折實價1114.4萬元，折實實呎26,984元。單位曾於去年12月停售，昨落實於周日（4月10日）起重新推出。

[香港地產]