用家近千萬購太古城雙屍案凶宅 低正常同類單位三成 9年帳賺逾四成

明報記者 容婌維

上述單位位於太古城海景花園翠榕閣極低層戶，約21年來三度轉讓，見證太古城樓價變化，早於2001年以290萬元易手，實呎僅3233元。2013年初發生雙屍命案，當時女戶主因與丈夫發生感情問題，先將其10歲兒子殺死再自殺身亡。半年後即2013年6月以687萬元售出，獲用家承接，持貨約11年半，帳面大升397萬元或1.4倍。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，上述單位實用897方呎，外連不入契平台，3房1套間隔、望樓景，屬凶宅單位。

2013年初發生命案 半年後687萬沽

趙又稱，原業主今年1月中以1300萬元放盤，累減約320萬元或近25％，最新以980萬元易手，實呎10,925元，較市價低25％至30％，買家屬外區用家。據了解，個別銀行願意為該單位承做按揭。翻查資料，單位原業主2013年6月購入單位時，亦有向東亞銀行承做按揭。中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行會根據內部指引獨立對凶宅按揭申請進行審批，一般會考慮事故的嚴重程度、單位出租及轉手紀錄等進行評估。她續稱，因事故單位估值較正常單位低，故按揭額亦會較正常單位有折讓。

換樓客1630萬購太古城特色戶

高估價4%

事實上，太古城單位做價已逐漸回升，市場最新錄得一個頂層特色戶以1630萬元易手，做價較銀行估價高約4％，屬近月罕見。

美聯物業營業經理范浩軒表示，太古城金殿臺漢宮閣一個頂層特色戶，實用723方呎，3房間隔，另連天台，獲同區換樓客以1630萬元承接，實呎22,545元。原業主2009年5月以約590萬元購入，持貨約13年，帳面獲利1040萬元或近1.8倍。參考網上銀行估價，上述單位估值介乎1562萬至1576萬元，成交價較估價高最多68萬元或約4％，屬近月罕見。

金獅凶宅同層戶330萬沽 低市價兩成

另外，市場消息透露，大圍金獅花園F座中高層04室，實用266方呎，2房間隔，屬凶宅同層戶，新近獲用家以330萬元承接、實呎12,406元，較正常單位市價約430萬元低約100萬元或逾兩成。原業主2010年約157萬元購入單位，持貨約12年，帳面獲利173萬元或約1.1倍。翻查資料，上址同層多年前曾有戶主在單位內吊頸自殺身亡。

[香港地產]