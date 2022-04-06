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經濟
2022年4月6日星期三
技術取勝
投資策略
糖街巨舖一拆二 劈租八成招徠 呎租低見31元 近年NEWAY CINEMA CITY棄租
奢侈品牌退場 巨舖失廣告效應
WEAVE LIVING合營 購九龍珀麗酒店推共居
疫情緩和 新地今季擬推5盤2113伙
天晉4房「鳳凰樓」 買家無睇樓1760萬購
港上季股本融資382億 海嘯後新低 按年急插近九成 分析：疫情烏戰監管風暴夾擊
傳重磅債權人達協議 恒大業務或免被接管
官撐重槌加息縮表 納指早段急跌
期鎳挾倉事件後 摩通評估商品部門風險
順豐同城：去年首實現正數毛利率1.2%
聯合醫務：疫下港視診增 冀拓至大灣區
歐ESG基金攻港 指亞洲欠多元 借助歐洲工具 建分散投資組合
佳兆業伙招商蛇口中國長城簽戰略合作協議
世銀降華GDP預測至5%
埃克森美孚首季利潤14年高
馬斯克入局 Twitter兩日升三成 延11天申報入股 外界關注SEC反應
馬斯克膺福布斯首富
張兆聰：低吸東航 待疫後收割
技術取勝：嗶哩嗶哩整固再上
劉思明：大跌板塊回勇 內房物管博彩動力強
周顯：莊家也會被時代淘汰
湯文亮：下屆特首「行運醫生」
盧楚仁：馬克龍倘落敗 歐元料捱沽
利奧坊．曦岸近奧運站 高層享維港景
利奧坊第4期涉600伙 擬今年推
宏利多元基金3年回報逾10% 波動市况下有助平衡風險
技術取勝：嗶哩嗶哩整固再上
【明報專訊】雅居樂須突破4.8元（圖）
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