馬斯克入局 Twitter兩日升三成 延11天申報入股 外界關注SEC反應

持股將不超過14.9%

Twitter行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）稱，最近幾周與馬斯克談話，很清楚他將為董事會帶來巨大價值。他形容馬斯克是社交媒體的信徒及強烈批判者，這正是Twitter和董事會所需，長遠可使Twitter更強大。

Twitter同時公布，只要馬斯克仍為公司董事，其持股將不會超過14.9%。馬斯克介入Twitter的消息，除帶動該公司股價在過去兩天急升約三成，也令外界關注他會否與SEC再起爭端。

《華爾街日報》指出，按SEC規定，股東持有一家上市公司超過5%股權，就要在10天內申報，但馬斯克在3月14日已持有超過5%的Twitter股份，卻延至本周一（4日）才申報，較申報期限遲了11天。

女股神：馬斯克促管理層改組

在申報期限過後，馬斯克卻在3月25日發帖，就Twitter是否尊重言論自由發起民調，吸引超過200萬網民參與，超過70%投票者認為，Twitter沒有遵守言論自由。馬斯克之後表示，正「認真考慮」建立新的社交平台。

實際上他當時已成為Twitter最大股東，卻未對外披露。《華爾街日報》形容馬斯克的言論，類似向管理層施壓的激進投資者。

「科技股女股神」Cathie Wood指出，馬斯克向阿格拉瓦爾發出了「強烈的管理層改組信號」。彭博社則指出，馬斯克與Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）相熟，多爾西去年突然卸任，交棒給阿格拉瓦爾後，馬斯克張貼了一張迷因圖（meme），將阿格拉瓦爾比喻為蘇聯領袖史大林，又將多爾西比喻為跌落水的蘇聯秘密警察頭子葉若夫（Nikolai Yezhov）。

葉若夫在1940年被處決，在史大林的照片中，葉若夫的痕迹被刪除，馬斯克的迷因圖似乎暗示阿格拉瓦爾把多爾西從Twitter除掉。

被動投資 但沒聲明無意改控制權

馬斯克向SEC呈交的13G表格為被動投資者而設，申報者須表明無意改變公司的控制權，但馬斯克沒有作此申報，並在表格填上「不適用」（Not Applicable）。《華爾街日報》引述法律界人士指，SEC可能因此調查馬斯克的立場。

《華爾街日報》引述知情人士稱，SEC亦正調查馬斯克及其弟Kimbal Musk出售股票，是否違反內幕交易規則。去年11月6日，馬斯克詢問網民是否認同他出售一成特斯拉股票，獲逾半網民支持。就在他發起民調前，其弟出售了價值1.08億美元的特斯拉股票。

（綜合報道）

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