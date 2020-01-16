歐ESG基金攻港 指亞洲欠多元 借助歐洲工具 建分散投資組合

明報記者 陳偉燊

新曦是由法國OFI Asset Management及比利時Degroof Petercam Asset Management（下稱DPAM）合資成立。該公司董事總經理兼機構銷售部門主管Francis Heymans指出，當中DPAM在歐洲主力發展可持續投資及ESG產品。雖然他們在港初來報到，近期更受疫情及隔離措施影響，短期內未能拜訪區內客戶及公司，但是已組建15人團隊。將來會物色伙伴，逐步開發新加坡、韓國及中國內地等市場。由於目前只是起步，因此他未有透露在港及亞洲具體管理資產價值的目標水平。

在香港目前較多人認識再生能源、電動車等可持續發展概念股，相關基金亦起步發展。Francis Heymans稱：「在歐洲的可持續發展基金涉獵面會更廣，當中包括多元主題式、指標性及收益性產品」。

建15人團隊 擬拓中星韓市場

在篩選投資時，他以DPAM「NewGems可持續」系列基金已建立的框架為例，會先撇除不符合可持續發展概念的項目，再以符合ESG理念的指標，例如審視金融機構是否注重網絡安全，汽車公司是否注重能源效益，並衡量投資項目的碳足跡及風險後細化篩選。因此行業主題可更廣，涵蓋網絡保安、人工智能及機械人，健康食品及生物科技等更多範疇。儘管最近俄烏爆發衝突，但是他認為無礙歐洲各國合作及團結，料不會影響長線前景，適合亞洲投資者參與其中。

DPAM團隊更指出，歐洲市場過去3年在可持續金融領域落實行動計劃，提升監管，更着重透明度及披露，亦兼顧到債券及定息收入領域，相對亞洲才處於起步，亦欠缺可信的經審核數據及標準，去幫助投資決策。Francis Heymans進一步稱，市場欠標準化，令參與ESG概念的投資者面對「漂綠」（指機構誇大渲染自身對環境保護的付出，但卻未投入實際行動）風險，中港投資者又側重股份投資，歐洲有基礎的ESG及可持續發展工具，正好作為分散投資的切入點。

[專訪]