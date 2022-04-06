天晉4房「鳳凰樓」 買家無睇樓1760萬購

將軍澳踏入4月50宗二手

利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，疫情進一步緩和，買家加快入市步伐，將軍澳天晉IIIA 5B座極高層「鳳凰樓」（即頂層對落一層）單位，4房連士多房間隔，實用面積959方呎，買家無睇樓下以1760萬元買入，實呎18,352元。原業主2014年9月以1272萬元買入，持貨約7年半，帳面獲利488萬元或38%。

領都4房無睇樓1100萬易手

蔡庭勇又表示，同區日出康城領都1座低層RD室，實用面積977方呎，4房連士多房間隔，同樣有買家在無睇樓下以1100萬元入市，實呎11,259元，原業主2009年8月以577萬元一手買入，持貨約12年半，帳面獲利523萬元或91%。

愛炫美5日5成交 2房逾千萬沽

踏入4月，各區二手樓市持續暢旺。中原地產高級資深區域營業董事程尚傑表示，樓市小陽春已形成，4月開局短短5日，荃灣已錄得26宗二手成交，當中海之戀‧愛炫美佔5宗，其中位於海之戀‧愛炫美3B座低層D室，實用面積529方呎，2房間隔，叫價1120萬元，以1080萬元易手，實呎20,416元。買家為換樓客，原業主2017年8月858萬元一手買入，持貨4年多轉售，帳面獲利222萬元或26%。

同屋苑2B座高層C室，實用面積538方呎，同屬2房間隔，以1080萬元沽出，實呎20,074元。原業主2017年7月877萬元一手買入，持貨4年多，帳面獲利203萬元或23%。

[香港地產]