德福2房720萬沽 40年升值34倍

中原地產分行資深區域營業經賴仲軒表示，上述成交為德褔花園K座中層13室，實用面積551方呎，2房間隔，以720萬元易手，實呎13,067元。新買家為外區上車客；原業主早於1982年1月以20.2萬元一手購入，持貨長達40年，帳面大幅獲利699.8萬元或逾34倍。

黃埔3房移民盤 35年升15倍

紅磡黃埔花園本月首4日已錄得4宗成交，平均實呎15,668元。區內代理表示，黃埔花園4期3座中層C室，實用面積732方呎，3房1套間隔，望內園景，以1130萬元易手、實呎15,437元。原業主移民賣樓套現，早於1987年以約70萬元一手購入單位，持貨35年，帳面獲利1060萬元或15倍。

駿景園3房1260萬沽 27年升1.5倍

火炭駿景園4月暫錄約2宗成交，中原地產分行副分區營業經理周家傑表示，近日市場氣氛好轉，加上「財爺Plan」放寬按揭保險後，換樓客入市步伐加快。

周表示，屋苑1座中層C室，實用面積958方呎，3房連套房間隔，望山景，以1260萬元易手，實呎13,152元。原業主1995年以511萬元一手購入，持貨約27年，帳面獲利749萬元或約1.5倍。