前CEO回巢 星巴克即停回購

股價午夜前急跌半成

被譽為「咖啡界喬布斯」的舒爾茨，在1980年代末開始領導星巴克，將星巴克由只有11家門店的小型連鎖，發展至在全球77個市場擁有超過2.8萬家門店的跨國企業。

他周一起擔任星巴克臨時行政總裁，接替退休的前CEO約翰遜（Kevin Johnson）。68歲的舒爾茨向員工致函稱，星巴克面臨供應鏈緊張、新冠疫情的影響，以及政治動盪等挑戰，釋出資金投資於企業營運是必要的。

舒爾茨形容，暫停回購是推動星巴克下一階段增長的最佳投資方式。他說：「我們都為（星巴克的）未來持股，邀請大家共建未來。」

稱經營挑戰大 需留資金

舒爾茨在1980年代初於西雅圖的小型咖啡連鎖店星巴克任職，之後他自行創業，創立了Il Giornale咖啡店，並在微軟創辦人蓋茨之父老蓋茨的支持下，在1987年收購星巴克，引領該公司於1992年上市，並踏上國際化之路。他在2000年卸任行政總裁，但在2008年金融海嘯之際再次接掌帥印。今次是他第三次執掌星巴克。

他將象徵式收取1美元年薪，除負責星巴克日常營運，也要引領企業創新，並協助選擇新任行政總裁，以保持公司文化。面對經營成本上升，加上美國咖啡師行業工會化的壓力增加，舒爾茨表示將專注於重振星巴克。該公司計劃未來幾年在全球開設數以千計新店。

（綜合報道）

[國際金融]