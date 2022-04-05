傳內地國企低價買俄油氣 彭博：俄企名義招標代購

中石油拒回應彭博查詢

隨着俄烏戰事持續，以及歐盟加大對俄羅斯的制裁壓力，目前全球大多數液化天然氣進口商均已停止向俄羅斯採購貨物，以免日後遭到歐美制裁，或令聲譽受損；相反，中國公司則成為現時少數願意承擔這類風險的公司。中石油昨日拒絕回應彭博查詢，中石化則截稿前未有回應。

報道又引述貿易商表示，中國煉油廠正謹慎地購買來自俄羅斯的廉價原油，並指於過去數周，中國進口商已經購買了數批天然氣現貨，而目前俄羅斯天然氣在現貨市場上交易價格較正常的北亞水平低10%以上。由於俄烏戰爭仍未結束，在全球消費反彈之際，天然氣供應正在收緊，現貨價格於上月飈升至破紀錄水平。報道又指中國不急需天然氣，因天氣轉暖及疫情封鎖抑制現貨需求，但在今年夏季天然氣價格再次上升前，以大幅折扣購買俄羅斯天然氣，可幫助補充儲存量。