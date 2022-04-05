傳內地國企低價買俄油氣 彭博：俄企名義招標代購

【明報專訊】據彭博報道，包括中石油（0857）、中石化（0386）在內的國有企業正在與供應商磋商，以大幅折扣價格從俄羅斯購買天然氣。報道引述消息人士指部分內地進口商正考慮利用俄羅斯公司作為代表參與天然氣招標，從而向外國政府隱瞞採購計劃，而與此類似，中國的煉油企業也能低調地購買到廉價的俄羅斯原油。中石油昨日升1.5%，中石化升0.5%。
中石油拒回應彭博查詢
隨着俄烏戰事持續，以及歐盟加大對俄羅斯的制裁壓力，目前全球大多數液化天然氣進口商均已停止向俄羅斯採購貨物，以免日後遭到歐美制裁，或令聲譽受損；相反，中國公司則成為現時少數願意承擔這類風險的公司。中石油昨日拒絕回應彭博查詢，中石化則截稿前未有回應。
報道又引述貿易商表示，中國煉油廠正謹慎地購買來自俄羅斯的廉價原油，並指於過去數周，中國進口商已經購買了數批天然氣現貨，而目前俄羅斯天然氣在現貨市場上交易價格較正常的北亞水平低10%以上。由於俄烏戰爭仍未結束，在全球消費反彈之際，天然氣供應正在收緊，現貨價格於上月飈升至破紀錄水平。報道又指中國不急需天然氣，因天氣轉暖及疫情封鎖抑制現貨需求，但在今年夏季天然氣價格再次上升前，以大幅折扣購買俄羅斯天然氣，可幫助補充儲存量。