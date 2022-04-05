花旗下調澳門賭收預測 全年僅及疫前36%

削六大賭企目標價3%至12%

花旗指出，隨着中港疫情有變，原先估計今年中本港與澳門有望通關的假設變得進取，因此保守起見，修訂至預計今年第四季才恢復通關，亦因此要將全年賭收的預測調低。該行又預期，澳門會在8月份重新競投賭牌，料愈少人參與競投，現有營運者中標機會愈大，料在此之前，市場會重新評估六大賭企的估值及市盈率。不過，該行提到市場對博彩企業的流動性問題過分憂慮，認為就算2022至2023年澳門賭收「歸零」，銀娛（0027）、新濠博亞及美高梅中國（2282）財務仍不見得有問題，估計只有金沙中國（1928）、永利澳門（1128）及澳博（0880）可能需要集資，加上賭企可透過發債融資，財務狀況依然穩定。

銀娛兩衛星場傳結業

此外，據博彩媒體GGR Asia報道，包括實德環球（0487）及匯彩（1180）等會繼續參與十六浦及金碧衛星場管理服務至今年底。另澳門有媒體報道，除英皇娛樂酒店（0296）旗下英皇宮殿衛星場將於6月26日起結束營運之外，銀娛旗下衛星場總統及華都，亦盛傳擬退場。