房策鬆綁 內房物管股急升

市場憧憬其他內房重組或有進展

受政策鬆綁等消息帶動，昨四大藍籌內房均向上，碧桂園（2007）升8.4%、中海外（0688）升7.6%、龍湖（0960）升4.5%及潤地（1109）升3.5%，不少中小民企內房如寶龍（1238）升21.1%、龍光（3380）升20.4%等，升幅高達一至兩成。該行指由於內房股估值低迷，行業股價可能仍會持續向上，中小型內房商市帳率估值僅0.2至0.3倍，與平均0.5至0.6倍仍有差距。

不過，內地樓市氣氛尚未回復，加上內地再爆疫情，內房股銷售依然面對下滑壓力。當中藍籌碧桂園（2007）今年3月份單月權益合同銷售金額約301.1億元（人民幣，下同），較去年3月份的526.9億元跌42.9%；今年首3個月合同銷售約992.3億元，較2021年首3個月的1395.6億元跌28.9%。另外，當代置業（1107）今年3月份單月權益合同銷售金額約4.75億元，較2021年3月份大跌86.8%；今年首3個月合同銷售約15.68億元，較2021年同期的92.49億元跌83%。