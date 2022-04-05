首批5受託人明年進駐積金易 獲資助最多共2.1億 財庫局：補貼先行者風險

明報記者 歐陽偉昉

據了解，一旦受託人完成遷移工作，客戶便可使用積金易平台，毋須等待2025年一同開通。甄美薇表示，政府預計會在明年首季，公布其他強積金受託人開始遷移至積金易的時間，估計至2025年初，所有受託人的強積金計劃將完成過渡，積金易便可以全面運作。

相關MPF客戶明年可先用 料2025年全面啟用

據財庫局提交文件，目前13個強積金受託人管理的27個計劃，合共擁有逾1000萬個強積金帳戶，計劃資產管理規模不一，轉移時有不同程度的技術和營運風險。因為規模小的強積金計劃面臨技術挑戰相對較小，在確保風險可控、順利過渡的原則下，將按受託人資產管理規模，由小至大依次加入積金易平台。根據截至去年底資料，今次首批加入的5個受託人，市佔率俱屬最小的一群（見圖）。

首批市佔小 技術風險較低

積金局今次在49億元積金易開發費用中撥出2.1億元，鼓勵受託人盡早加入平台，上述5名率先加入的受託人可各獲3000萬至4000萬元資金。甄美薇表示，他們有相當的資產管理規模、管理計劃總數和強積金帳目，符合先行計劃要求，通過當局審批。積金局預計，積金易正式運作後，首兩年受託人行政費可減三成，甄美薇表示，首批受託人加入平台後，將會率先調降行政費。

正式運作後 行政費料減三成

各大強積金受託人日後均需使用積金易平台，對於為何向先行參與者撥款，財庫局解釋，早期加入平台受託人，率先將系統連接至平台過程會產生變數，使用平台存在頗高風險，因此當局提供資助，以支付過渡和風險管理成本。積金局將監督受託人加入平台計劃，若沒有遵守當局要求，將面臨罰款。

財庫局預計，積金易系統開發將在今年底完成，明年4月完成測試後準備就緒。有議員關注平台資訊安全風險，甄表示，積金易平台將有不同層次監控，除了內部控制，亦會有第三方機構監察平台運作，當局會在前端監察，不會等待出現問題後補救。除系統開發，甄表示，目前積金易平台正在草擬《運作守則》，界定平台營運方式、如何提供行政服務及協助受託人履行行政職責，目標在今年完成草擬。平台推出後將減少受託人合規負擔，積金局亦正精簡制度監管框架，檢討現行指引。