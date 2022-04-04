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《移英財稅七步走》教路 李澄幸：移英前規劃好稅務

【明報專訊】近期香港的熱門話題少不了移民問題，而不少港人透過BNO「5+1」移居英國；現任香港財務策劃師學會主席、香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會成員李澄幸表示，準備移居他國的港人要留意，他們是從香港的低稅及簡單稅制轉移至高稅及複雜稅制的地方，包括英國、加拿大或澳洲等地；同時，家中長者或會選擇留在香港，移民前應與長者商量好理財規劃；而部分地方如英國會徵收遺產稅，宜及早預備，否則子女可能要繳付大筆遺產稅。明報記者 龍彩霞

《移英財稅七步走》作者之一李澄幸表示，移英財務策劃一字記之就是「稅」，英國實行全球徵稅，不論薪金、物業升值、股票升值、港樓收租、股息收入、遺產……英國稅局通通要徵稅。在英國，只要在一個稅務年度住滿183日或以上，即視為稅務居民，入息稅最高45%、資產增值稅最高28%、遺產稅最高40%，收入愈高交稅愈多，身家隨時大蒸發！香港物業價格在過去多年水漲船高，加上投資有道的話，家庭的「身家」可以數千萬元計，故此遺產稅隨時以百萬港元計。

遺產稅基本免稅額（Nil Rate Band）有32.5萬英鎊。如果將所有遺產留給配偶，即使金額超過32.5萬英鎊（約334萬港元），都毋須繳付遺產稅。如果將房屋留給子女或孫子女，可以有額外17.5萬英鎊（約180萬港元）的免稅額，等如個人遺產稅免稅額增加至50萬英鎊（514萬港元）。而任何未使用的免稅額可於離世時轉到配偶身上，將來配偶離世時留給子女的免稅額最高便可達100萬英鎊（計及子女繼承房屋的額外遺產稅）。

持海外物業收租要繳稅 善用家庭信託

如果計劃移英家庭不想沽售香港物業，而繼續同時持有物業收租，變相每100元租金收入就需要繳納45元稅款，大大影響投資回報。即使明知道租金收入會被打「五五折」，這類型的被動收入可以透過把資產存放於家庭信託，就可以節省相關稅款。

李澄幸表示，成為「英國人」（獲英國居籍）後，如果沒有留下有效遺囑，財產將根據「無遺囑規則」分配。大體來說，只有已婚或民事伴侶及相關近親，才能在無遺囑規則下繼承財產。已婚伴侶或民事伴侶可全數獲取價值27萬英鎊（約284萬港元）的遺產；若遺產超過27萬英鎊，剩餘的資產，伴侶可再分一半，剩下的一半會分配予子女、孫子女或曾孫。

有一類資產也值得一提，就是「聯名」持有的財產，可分為「joint tenants」和「tenants in common」。前者會在一方過世後，由另一方自動繼承死者的份額，後者則不能，須再分配。

英遺產稅網覆蓋全球資產 及早立遺囑

李澄幸認為，沒有遺囑下離世，法定的分配規則未必符合個人意願，因此若有傳承的對象，宜及早準備。另外，成為英國的稅務居民及獲得居籍後，遺產稅的稅網將覆蓋全球資產，身後留給伴侶的資產是不用徵收遺產稅的，但根據「無遺囑規則」，擁有較高資產淨值的家庭，很容易觸發後人的繼承問題，屆時將引申遺產稅的支出。如果沒有考慮這一點，隨時會因為現金流不足，造成繼承困難或延誤，也因為沒有及早準備，而令財富「縮水」。

因此，移民家庭有以下數點需要準備，包括善用信託減少「應稅」資產、準備遺囑避免「無遺囑下的財產」等。同時也要留意投資者以個人名義持有的基金，身故後就變成遺產須徵稅。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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