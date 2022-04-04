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萬景峯3月成交睇樓量顯著反彈

【明報專訊】港府於2月底公布放寬按揭成數後，集中供應逾1000萬元單位的屋苑，交投明顯反彈；當中，二手樓價以1000萬元「起跳」的荃灣指標屋苑萬景峯，3月累積錄約7宗二手成交，較2月僅1宗大增6倍，並創屋苑自去年6月以來、近9個月新高。區內代理表示，屋苑成交量大增除受放寬按揭外，亦因第五波疫情轉趨穩定，使近日睇樓量較3月初增加兩倍至三倍。

明報記者 容婌維

萬景峯3月平均實呎約1.9萬元，較2月約2.02萬元回落約6％；中原地產高級分行經理余仲平表示，萬景峯3月錄得的7宗成交中，包括1宗銀主盤成交，一個實用1280方呎單位以2218萬元易手、實呎約1.73萬元。

余補充，萬景峯現有約90個放盤，2房戶入場叫價為1050萬元；3房戶叫價由1400萬元起。他續稱，萬景峯新近錄得6座低層F室易手，屬實用508方呎2房間隔，以1030萬元易手、實呎20276元；原業主2011年1月460萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利570萬元或1.2倍。

安寧花園3房自由市場685萬易手

近日疫情稍紓緩，3月底多區錄得破百宗二手交投，其中將軍澳區錄逾230宗成交，較2月增加兩成。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳居屋安寧花園，新近錄得5座中層E室成交，屬實用583方呎3房單位，以685萬元於自由市場成交、實呎11750元；原業主早於1990年以約46萬元向房屋署一手購入，及後於2009年補地價，持貨32年，料是次成交獲利甚豐。

雖然市况轉趨穩定，但市場仍錄個別辣稅貨蝕讓成交；市場消息稱，將軍澳維景灣畔2座高層E室，實用516方呎2房間隔、望海景，新近以938萬元易手、實呎18178元；原業主2019年10月以約948萬元購入，持貨僅兩年多轉手，帳蝕約10萬元或約1％。

維景灣畔2房業主料蝕158萬離場

由於原業主持貨不足3年，需付樓價10％的額外印花稅、涉約93.8萬元，連同其他使費計，料原業主需實蝕逾158萬元或約17％離場。

港島方面，指標屋苑鰂魚涌太古城3月累錄約23宗成交，美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，太古城景天閣中層C室，實用707方呎3房連套房間隔，原業主叫價1500萬元，議價後以約1480萬元售出，實呎20934元，即累減20萬元或1.3%；原業主2016年3月以約1018萬元購入，現帳面獲利約462萬元或45%。

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