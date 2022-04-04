經濟

香港地產

綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽

【明報專訊】樓市交投隨疫情緩和轉活，有上車客願意購入凶宅同層單位。中原區域營業經理黃騰達表示，荃灣綠楊新邨新錄S座中層戶易手，屬實用面積445方呎2房間隔，議價後減價4.5%、以573萬元售出，實呎12,876元。

據悉，上述成交單位的同層有相信曾發生自殺案的凶宅，上述新成交單位雖非凶宅，但成交價較同類正常市價約650萬至660萬元，低約13%；原業主2011年則以326萬元購入，帳面獲利247萬元或約76%。

MALIBU兩房1180萬易手 業主料平手

美聯高級分區營業經理梁傑稱，將軍澳日出康城半新盤MALIBU，新錄2房連儲物室戶成交，為第1A座高層D室，實用面積560方呎、望海景，成交價1180萬元、實呎21,071元，成交價及呎價均為屋苑同類單位新高。

MALIBU對上同類高價成交是同座高層D室，面積一樣，2020年11月以1123萬售出，即新成交價比同類1年半前價位高5%；上述原業主2018年6月1129.2萬元一手購入，帳面賺50.8萬元或4.5%，扣除各項雜費後或平手離場。

將軍澳藍塘傲新錄4月首宗二手成交，香港置業首席分區董事劉浩勤指出，屋苑8座低層F室，實用面積390方呎1房戶，原業主減價10萬元或1.2%後，以790萬元沽出、實呎20,256元；原業主2017年10月以692.5萬元一手購入，帳面賺97.5萬元或14%。

第一城三房售733萬 低同類去年價位2%

中原區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城26座中層F室，實用面積447方呎3房戶，原業主減價27萬元或3.6%後，以733萬元售出、實呎16,398元，成交價較同座中層同類戶去年底以750萬元售出低2.3%，惟原業主2007年以188萬元購入，帳面賺545萬元或2.9倍。

另中原表示，十大屋苑過去兩日錄約25宗成交，比上周末增4宗或19%，連續3個周末錄逾20宗成交。

相關字詞﹕十大屋苑 綠楊新邨 藍塘傲 沙田第一城

上 / 下一篇新聞

周生生：社交未寬 消費券流入民生舖 沒自由行令業界反思 應反璞歸真拓本地客
周生生：社交未寬 消費券流入民生舖 沒自由行令業界反思 應反璞歸真拓本地客
疫情加速數碼化轉型 推動開設特色主題店
疫情加速數碼化轉型 推動開設特色主題店
比亞迪停產燃油車 專注拓新能源
比亞迪停產燃油車 專注拓新能源
中國自主研發mRNA疫苗 石藥稱獲臨牀許可
中國自主研發mRNA疫苗 石藥稱獲臨牀許可
保利協鑫料硅片市場供不應求 資本開支80億
保利協鑫料硅片市場供不應求 資本開支80億
曾任恒大副總裁 銀監前高層涉違紀被查
曾任恒大副總裁 銀監前高層涉違紀被查
摩根盛楠：美經濟放緩非衰退 今季較看好美股
摩根盛楠：美經濟放緩非衰退 今季較看好美股
安盛投資姚遠：內房調控有理 短期放鬆長期持續
安盛投資姚遠：內房調控有理 短期放鬆長期持續
貝萊德第二季展望：美或與通脹共存 加息遜預期
貝萊德第二季展望：美或與通脹共存 加息遜預期
音頻平台龍頭喜馬拉雅變現力高 用戶收入增長快 尚存監管風險
音頻平台龍頭喜馬拉雅變現力高 用戶收入增長快 尚存監管風險
10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困
10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困
分析：今年內銀盈利料回到單位數
分析：今年內銀盈利料回到單位數
中環全幢商廈放售 意向價約1.8億
中環全幢商廈放售 意向價約1.8億
神冠膠原蛋白技術 拓健康醫美領域
神冠膠原蛋白技術 拓健康醫美領域
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
張兆聰：債息倒掛 衰退時間難掌握
張兆聰：債息倒掛 衰退時間難掌握
陳智鑾：送契物業要小心處理
陳智鑾：送契物業要小心處理
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好後市 恒指Call 28999
金子：看好後市 恒指Call 28999
張兆聰：內地大興土木 潤泥可小注
張兆聰：內地大興土木 潤泥可小注
伍禮賢：農行業績佳 上望3.4元
伍禮賢：農行業績佳 上望3.4元
洪龍荃、傅可怡：農產品價格上漲 糧商未必可賺暴利
洪龍荃、傅可怡：農產品價格上漲 糧商未必可賺暴利
《幫你格價》：疫後解封 盤點各地入境政策
《幫你格價》：疫後解封 盤點各地入境政策
沈永年：六部委發聲 內地樓市勢回暖
沈永年：六部委發聲 內地樓市勢回暖
梁振輝：美元兌日圓 還可升多少？
梁振輝：美元兌日圓 還可升多少？
呂志宏：NFT的未來出路
呂志宏：NFT的未來出路
張玉峰：加息利好金融股 摩通基本面強有望跑出
張玉峰：加息利好金融股 摩通基本面強有望跑出
陸振球：美高息債跑贏國債 巿場逐險
陸振球：美高息債跑贏國債 巿場逐險
陸振球：倘經濟衰退 留意低檔消費股
陸振球：倘經濟衰退 留意低檔消費股
林少陽：市場不是沒有投資價值
林少陽：市場不是沒有投資價值
技術取勝：建行重上50天線
技術取勝：建行重上50天線
謝偉銓：縮短申請改劃時間 加快土地供應
謝偉銓：縮短申請改劃時間 加快土地供應
李聲揚：美股炒預期 小心衰退前下跌
李聲揚：美股炒預期 小心衰退前下跌
蔡金強：油，油，油——中海油
蔡金強：油，油，油——中海油
徐家健：兒童節放暑假擴大貧富差距
徐家健：兒童節放暑假擴大貧富差距
艾雲豪：創投大概率：獨角獸腳下的戰魂
艾雲豪：創投大概率：獨角獸腳下的戰魂
李順威：息升股也升的6種分析
李順威：息升股也升的6種分析
劉思明：航運回勇 嘉里物流看高一線
劉思明：航運回勇 嘉里物流看高一線
何啟聰：百元關料有支持 阿里牛吼59378
何啟聰：百元關料有支持 阿里牛吼59378
瑞銀亞洲：資金流入科技股 美團Call 27982
瑞銀亞洲：資金流入科技股 美團Call 27982
摩根大通亞洲：次季開局靠穩 恒指Call 19523
摩根大通亞洲：次季開局靠穩 恒指Call 19523
周顯：天下烏鴉一樣黑
周顯：天下烏鴉一樣黑
張佩儀：認識強積金對冲：不幸被解僱怎麼辦？
張佩儀：認識強積金對冲：不幸被解僱怎麼辦？
王弼：衰退風險增 TLT 130美元有支持
王弼：衰退風險增 TLT 130美元有支持
曾淵滄：反壟斷措施利神州控股
曾淵滄：反壟斷措施利神州控股
湯文亮：移民最後目的地
湯文亮：移民最後目的地
陳永傑：美國加息 小心翼翼
陳永傑：美國加息 小心翼翼
廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺
廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺
布少明：樓價再跌空間有限
布少明：樓價再跌空間有限
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺
15焦點新盤擬本季出擊涉5800伙 梁志堅：發展商料貼市價開盤 市况勢好轉
15焦點新盤擬本季出擊涉5800伙 梁志堅：發展商料貼市價開盤 市况勢好轉
HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元
HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元
新盤3日錄28成交
新盤3日錄28成交
新地商場今季營業額料升逾一成
新地商場今季營業額料升逾一成
共居空間WEAVE STUDIOS 租期具彈性
共居空間WEAVE STUDIOS 租期具彈性
萬景峯3月成交睇樓量顯著反彈
萬景峯3月成交睇樓量顯著反彈
《移英財稅七步走》教路 李澄幸：移英前規劃好稅務
《移英財稅七步走》教路 李澄幸：移英前規劃好稅務