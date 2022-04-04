15焦點新盤擬本季出擊涉5800伙 梁志堅：發展商料貼市價開盤 市况勢好轉

明報記者 林可為、陳寶恩

隨着新冠病毒確診宗數近日持續下降，加上港府擬本月21日起放寬限聚令，令市場憧憬樓市氣氛再趨活躍。本報統計，第二季新盤主戰場為九龍，6個預計今季登場的焦點新盤共涉2550伙；其中會德豐啟德MONACO MARINE涉559伙，早前已獲批預售並擬今年初登場，惟受疫情來襲而煞停推盤，如今疫情緩和，料將於本季率先出擊。

九龍聚焦啟德兩盤利奧坊4期

至於啟德同區另一有機會於本季開售的新盤，為恒地旗下THE HENLEY II、涉301伙。可留意是，恒地同系大角嘴利奧坊第4期，涉逾600伙，屬舊契項目，本季亦有機會推出。利奧坊第4期屬該項目系列暫時規模最大一期，位置上亦最靠近港鐵奧運站，高層料可享開揚海景。

新界方面，今季最矚目大型新盤，包括信置，與嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站項目第1A期，涉715伙，現正待批預售樓花，屬錦上路站首個大型住宅；項目今日料將公布命名及推盤細節。

錦上路站項目第1A期今公布銷售部署

身兼會德豐地產主席的地建會執委會主席梁志堅表示，第1季本港樓市受疫情打擊，隨着疫情緩和，業界今季勢將積極推盤，雖然目前未能預計今季整體新盤銷售會有多少宗（第1季僅錄約960宗，為2013年第2季後近9年低位），但「第2季市况點都一定好過首季」，而目前市况下，新盤將以貼市價開盤搶灘。

至於會德豐本身的推盤部署，除啟德MONACO MARINE外，梁志堅表示，集團同系現正待批預售樓花的藍田KOKO HILLS第3A、3B期，有機會最快於6月登場。

業界料4月一手成交可回升至800宗

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，樓市首季受疫情、環球局勢不穩影響，但隨着疫情緩和，港股早前下挫後反彈，預計今季新盤市場會有「報復式」銷情。布少明相信，疫情後本月首個登場新盤料會德豐啟德MONACO MARINE，估計4月一手成交可回升4倍，至約800宗（3月為150宗），料第2季整季可錄約4500宗一手成交。