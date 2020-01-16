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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：次季開局靠穩 恒指Call 19523

【明報專訊】恒指次季開局反覆靠穩，兩萬二關失而復得。回顧港股表現，恒指大幅波動，年初逼近過25,000點，之後受外圍美國加息預期、科網監管及俄烏地緣風險等影響，3月起持續尋底，一度跌至18,200點水平，是2012年6月以來最低。近日反覆回升，較3月中低位反彈幅度大約20%，令首季跌幅收窄至近6%。

由於外圍仍有不少不明朗因素，如投資者以衍生工具部署，仍須留意注碼控制。窩輪條款選擇上或以年期相對較長及貼價產品較合適，牛熊證可留意遠價產品，以控制過夜裂口收回風險。雖然無可避免槓桿效應會相對降低，不過在市况未明下，以防守較強的條款應市或較佳。

看好後市可參考恒指購19523，行使價22,600點，實際槓桿約10倍，2022年8月30日到期；做淡或對冲持倉可參考恒指沽12141，行使價19,300點，實際槓桿逾6倍，2022年11月29日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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