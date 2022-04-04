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經濟
2022年4月4日星期一
技術取勝
投資策略
周生生：社交未寬 消費券流入民生舖 沒自由行令業界反思 應反璞歸真拓本地客
疫情加速數碼化轉型 推動開設特色主題店
比亞迪停產燃油車 專注拓新能源
中國自主研發mRNA疫苗 石藥稱獲臨牀許可
保利協鑫料硅片市場供不應求 資本開支80億
曾任恒大副總裁 銀監前高層涉違紀被查
摩根盛楠：美經濟放緩非衰退 今季較看好美股
安盛投資姚遠：內房調控有理 短期放鬆長期持續
貝萊德第二季展望：美或與通脹共存 加息遜預期
音頻平台龍頭喜馬拉雅變現力高 用戶收入增長快 尚存監管風險
10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困
分析：今年內銀盈利料回到單位數
中環全幢商廈放售 意向價約1.8億
神冠膠原蛋白技術 拓健康醫美領域
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
張兆聰：債息倒掛 衰退時間難掌握
陳智鑾：送契物業要小心處理
環球經濟數據
金子：看好後市 恒指Call 28999
張兆聰：內地大興土木 潤泥可小注
伍禮賢：農行業績佳 上望3.4元
洪龍荃、傅可怡：農產品價格上漲 糧商未必可賺暴利
《幫你格價》：疫後解封 盤點各地入境政策
沈永年：六部委發聲 內地樓市勢回暖
梁振輝：美元兌日圓 還可升多少？
呂志宏：NFT的未來出路
張玉峰：加息利好金融股 摩通基本面強有望跑出
陸振球：美高息債跑贏國債 巿場逐險
陸振球：倘經濟衰退 留意低檔消費股
林少陽：市場不是沒有投資價值
技術取勝：建行重上50天線
謝偉銓：縮短申請改劃時間 加快土地供應
李聲揚：美股炒預期 小心衰退前下跌
蔡金強：油，油，油——中海油
徐家健：兒童節放暑假擴大貧富差距
艾雲豪：創投大概率：獨角獸腳下的戰魂
李順威：息升股也升的6種分析
劉思明：航運回勇 嘉里物流看高一線
何啟聰：百元關料有支持 阿里牛吼59378
瑞銀亞洲：資金流入科技股 美團Call 27982
摩根大通亞洲：次季開局靠穩 恒指Call 19523
周顯：天下烏鴉一樣黑
張佩儀：認識強積金對冲：不幸被解僱怎麼辦？
王弼：衰退風險增 TLT 130美元有支持
曾淵滄：反壟斷措施利神州控股
湯文亮：移民最後目的地
陳永傑：美國加息 小心翼翼
廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺
布少明：樓價再跌空間有限
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺
15焦點新盤擬本季出擊涉5800伙 梁志堅：發展商料貼市價開盤 市况勢好轉
HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元
新盤3日錄28成交
綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽
新地商場今季營業額料升逾一成
共居空間WEAVE STUDIOS 租期具彈性
萬景峯3月成交睇樓量顯著反彈
《移英財稅七步走》教路 李澄幸：移英前規劃好稅務
技術取勝：建行重上50天線
【明報專訊】工行處上升軌之上（圖）
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環球經濟數據
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布少明：樓價再跌空間有限
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺
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HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元
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綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽
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