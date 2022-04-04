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張玉峰：加息利好金融股 摩通基本面強有望跑出

【明報專訊】美股年初至今表現跌跌碰碰，令不少散戶飽食驚風散。筆者研究美股多年，買貨向來偏好穩陣的大型股票，皆因「小心駛得萬年船」。今期筆者想分享對美國最大商業銀行摩根大通（美：JPM）的一些見解，或許能為迷惘的讀者提供一些參考意見。

據市場統計，摩根大通的總資產超過3萬億美元。雖然其全球分支機構較富國銀行（美：WFC）為少，但這筆龐大的資產足以令「小摩」成為美國最大的商業銀行。而排名首四位的銀行依次為摩根大通、美國銀行（美：BAC）、富國銀行及花旗銀行（美：C），上述銀行共佔美國銀行業資產約五成。

摩根大通股價年初至今下跌約11%，但市盈率跑贏同行。這對於在金融板塊龍頭中尋找入場時機的投資者來說，可說是個好機會。而且該行擁有更出色表現的利潤率、股本回報率（ROE）、資產報酬率（ROA）等，足以證明其管理層有效性的指標。筆者看好這家銀行的理由是，它有能力證明連續9年的股息增長支持其穩定性，其合理的估值加上相對較低的波動性，以及通過戰略投資實現穩定的業務增長，均支持公司前景有條件向好。

要更深入分析銀行業前景，其中一個重點關注因素就是利率上升的趨勢及其對銀行收入增長與淨利息收入（NII）的積極影響。無可否認的是，摩根大通在銀行業處於有利位置，可以利用這些宏觀經濟因素，對股價作出正面貢獻。

股息連增9年 股本回報率吸引

從歷史數據去看，摩根大通在過去5年及10年的淨利息收入增長已大幅跑贏競爭對手。另外，由於摩通的固定利率和浮動利率收入組合非常平衡，故跟同行比較，即使遇上利率下降周期，所受到之影響亦較低。

美國聯儲局於3月中宣布加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間提高至0.25%至0.5%，為2018年以來美聯儲首次加息。市場普遍預計，這個加息周期將持續至2023年，此將利好銀行股的前景，因為長期利率上升使銀行能夠通過低成本借貸和高利率放貸來提高利潤。

值得注意的是，摩根大通預計其核心淨利息收入將在2022年增長至530億美元，較早前預測的增加30億美元。

在2月份的瑞士信貸金融服務論壇上，摩根大通首席財務官Jeremy Barnum重申，即使第一季度的市場收入將比去年同期的特殊水平，下降略多於10%，但仍有望好過預期，部分原因是隨着市場對影響短期和長期利率的中央銀行貨幣政策變化所進行的調整，固定收益交易波動性增加。摩根大通在今年的基本面可謂非常樂觀。

除此之外，摩根大通在資源利用率方面擊敗同行，因為它在ROE和ROA指標方面超越了競爭對手。其淨利潤率接近37%，亦高於其競爭對手。目前摩根大通對2022年的每股收益預期下跌超過27%，但此主要與科技相關的大量投資有關。筆者認為，雖然預期的每股收益下降可能在短期內對股價產生負面影響，但整體長期前景仍然樂觀，投資者在分析公司基本面及平衡組合風險後，可以考慮適當地部署。

惠峰國際發展有限公司董事

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[張玉峰 世界為觀]

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