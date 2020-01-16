呂志宏：NFT的未來出路

頭像類NFT 成Web 3.0社交模式

在最大的NFT交易平台OpenSea上，目前市場上交易量排名靠前的大多是頭像類NFT，以21%的數量佔據了總市值的52%。頭像類NFT作為一種新型數字身分符號，隨着社區認同形成和名流背書，逐漸發展為Web 3.0中社交互動方式。長遠來看，頭像類NFT或將成為社區成員進入元宇宙的先決條件。

而最近得到周星馳站台的NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》將大眾視野帶向了藝術類NFT。這類NFT有着可被大眾辨識與認同的IP屬性，本身就伴隨着廣泛的潛在受眾及高價值的可持續交易機會。藝術類NFT買家和實體藝術品買家的購買動機並無差別，除了收藏、保值外，購買動機或是藝術家的粉絲，或出於對作品的真愛。如果加上主創團隊IP二次創作的故事解讀和世界觀構建，藝術類NFT愈發能滿足買家的熱情和人性的佔有慾，其收藏價值更上一層樓。

連日來，市場上不乏諸如Hollywood經紀公司Creative Artists Agency簽約NFT項目Cool Cats，女演員Reese Witherspoon工作室計劃為WoW NFT項目製作電影，以及漫威製片人Ari Arad工作室宣布將製作一部改編自藝術家Ben Mauro's的NFT電影等新聞。早期NFT藍籌項目CryptoPunks，BAYC亦紛紛傳出將涉足娛樂產業聯名產品的消息。種種迹象皆表明，與娛樂產業等大IP持份者聯手出品NFT項目大有引領市場浪潮的勢頭。

聯手娛樂大IP持份者 勢領導潮流

作為一種技術手段和價值載體，NFT的價值核心是內容與創意，娛樂產業NFT項目的聯名作品憑其IP背後的龐大受眾基數，或將引領未來NFT市場的發展風向，有巨大的市場規模和行業應用潛力亟待釋放。但值得注意的是，有鑑於各國金融監管機構正積極研究虛擬資產納入監管範圍，投資者需加倍小心衡量虛擬資產的風險，謹慎入市。

香港數碼資產學會幹事

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[呂志宏 加密解碼]