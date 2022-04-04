梁振輝：美元兌日圓 還可升多少？

10年期名義收益率差的擴大可能是日圓近期大幅走軟的關鍵驅動因素。由於美國國債收益率有機會已達到短期高位，而短期國債頭寸可能過度擴張，我們預期日圓跌勢可能很快會出現一些（至少是暫時）緩解。

美國債收益率有機會短期見頂

儘管日本通脹數據可能在4月上升，並且有迹象表明，首相岸田和財務省對日圓大幅走軟感到不安，然而負責利率政策的日本央行的鴿派取態依然堅定，促成了近期日圓疲軟走勢。因此，日本央行若出現出人意表的政策轉變可能會對市場產生重大影響。

美元兌日圓現時無論是周線圖或月線圖均處於超買區域，儘管短期可能仍會進一步上漲，但應該只會維持短暫時間。強勁的技術阻力位於125至126，若成功突破則提供了飈升至130的空間。初步支持位在121，關鍵的支持位則在119.75附近。

倘破阻力125至126料見130水平

若美元失守後者可能會觸發日圓空倉平倉和對冲活動。短期內，我們傾向於看淡大幅上升的可能，並密切關注美元兌日圓收益率差，以尋求匯率走向。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]