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《幫你格價》：疫後解封 盤點各地入境政策

【明報專訊】早前港大研究報告指出，香港疫情已於3月見頂。近日，政府將於4月起分階段放寬防疫措施，經濟重啟指日可待。海外不少國家已解封，入境後毋須隔離，航班持續增加，是時候盤點一下入境免隔離國家及回港政策，有望隨時可重拾旅行篋，恢復外遊。

◆菲律賓

登機須持48小時內檢測陰性證明

3月下旬菲律賓總統杜特爾表示，今年4月1日放寬海外旅客入境限制，容許已接種新冠疫苗的海外旅客，在抵達菲律賓後毋須隔離，但須持有48小時內的病毒檢測陰性證明方可登機。

◆韓國

已接種兩劑疫苗 入境後毋須隔離

近期韓國出現兩大喜訊，第一是藝人玄彬與孫藝珍結婚，第二是疫情高峰期已過，凡已接種兩劑疫苗，只要出示接種證明，入境後毋須隔離7天。不過要留意，現時韓國每天有接近30萬宗確診。機票價格方面，由香港前往首爾機票由4000元起，並有最少一個中途站。

◆越南

旅客須安裝「防疫管控」手機App

越南早於3月中旬向國際旅客重開邊境，12歲以上入境人士須接種足夠劑量疫苗，接種日期為14天以上，出境時不超過6個月；或由居留地發出的6個月內新冠康復證明。登機須持有72小時內的核酸檢測陰性證明，或24小時內快速檢測陰性報告。抵達後的24小時內須再次檢測，倘呈陰性才可在國內自由活動，否則要依照規定隔離。此外，入境人士須購買旅遊保險或具備環球性質的醫療保險，當中至少有1萬美元保障額用於支付新冠治療費用。當局亦規定旅客在越南期間，須安裝「PC-COVID防疫管控」手機應用程式，並確保旅遊期間保持連線。

◆泰國

申「免隔離簽證」 購新冠治療保險

不少亞洲國家是港人熱門旅遊地，當中泰國已於4月1日全面取消抵達前檢測。18歲或以上人士，只要在抵達前14天完成接種認可疫苗，並在出發前60天前申請「免隔離入境泰國簽證」，入境後則毋須隔離。但入境須購買涵蓋新冠治療的保險計劃，保額為2萬美元或以上。入境時亦須出示在泰國第1及第5天進行檢測的指定酒店預約和付款紀錄，及由機場前往酒店的預約交通、付款紀錄。

另外，4月1日起泰國增加開放空運及船運入境口岸，包括布吉島、蘇梅島、清邁機場等。從機票網站顯示，前往泰國曼谷票價由1800港元起，價格與疫情前相差不大。

◆回港要求

持檢測陰性證明、酒店隔離

雖然前往海外毋須隔離，機票價格亦逐漸回復至正常水平，不過若旅遊後回港，港府仍有隔離要求。由4月1日起，曾在海外地區逗留的香港居民，回港後須在酒店隔離7天或14天，要視乎核酸檢測結果而定；若抵港後第5至7天檢測均陰性，可提早完成酒店檢疫，不過其後須自行監察7天，回港後的第12天須到社區中心、流動採樣站，或自費到政府認可的本地醫療機構檢測。另外，回港登機時，須持有48小時內的核酸檢測陰性結果，當抵達香港機場後，須在機場再次檢測，並由專車送往檢疫酒店。

◆新西蘭 國內全面取消疫苗通行證

早前新西蘭公布將於今日（4日）起，全面取消疫苗通行證措施，市民進出食肆、商場等公眾場所，毋須再出示疫苗接種紀錄。除此之外，對多個行業包括教師及警察的疫苗接種要求亦取消，但口罩令仍會維持一段時間。

另外有關當局亦宣布，將於4月12日及5月1日分別向完成接種疫苗的澳洲旅客及免簽證國家旅客完全開放邊境，不過入境旅客須在出發前上傳最近的旅遊紀錄及疫苗證明，而在出發前須持有48小時內的核酸檢測陰性證明，或24小時內快速抗原測試檢測陰性報告才可登機。入境後免隔離，但入境後第1天及第5或第6天需要使用快速測試檢測。

今年內新西蘭將會更全面開放邊境，早前公布在今年7月對持有僱主工作簽證（AEWV）人士開放，10月會開放所有簽證類別包括訪客及學生簽證。從預訂機票網站可見，前往奧克蘭的經濟客位價格由1.3萬港元起，並至少有一個中途站，全程至少18小時或以上。

明報記者 黃清瑤

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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