神冠膠原蛋白技術 拓健康醫美領域

新加坡設中心開發 攻東南亞

現時神冠仍以膠原蛋白腸衣為主業，財務總監兼公司秘書吳旭陽表示，非膠原蛋白腸衣業務只有約3600萬元（人民幣，下同）收入，虧損約1000萬元。因應面對物料、運輸成本上升，周亞仙指，將透過自動化、減低損耗、大規模採購及儲備等手段，去抵消影響，另於2月份起將產品提價。

同時，集團會加大力度，去開發護膚品及食品等業務。至於在新加坡設立的中心，主要發展非腸衣業務，去年3月起已設立護膚品良好生產規範（GMP）設施，基於疫情關係，暫時未確定何時生產， 但產品日後會到東南亞銷售，亦不排除銷往內地。

周亞仙稱，人工骨等產品已進入臨牀測試過程，但暫時未有將業務以生物科技股形式分拆上市的計劃。副總裁溫錦培指出，神冠早於幾年前，陸續在醫美產品方面投入固定資產、設備上，今後主要投放在臨床測試、廣告費用，料未來在該部分業務投入不致太大。吳旭陽則補充，集團今年的資本開支約為1億元，主要用於興建廠房、設備更新及新加坡中心所需。