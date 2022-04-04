經濟
封面故事

安盛投資姚遠：內房調控有理 短期放鬆長期持續

【明報專訊】富達國際亞洲股票投資總監繆子美在上期封面故事指出，雖然中國政府近日正推動寬鬆的貨幣和財政政策，但到目前為止，這些措施是有針對性和有限的，而今年相比起2017年，中國的消費、地產投資目前分別受到疫情、行業監管政策的限制，因此，今年要實現5.5%左右的GDP增長目標是具有挑戰的，因此需要觀察會否有更多的基建專案推行。

安盛投資管理姚遠則指出，中國房地產市場去年下半年以來明顯轉弱，令經濟正承受眾多挑戰之際，又再增加一條難題。他表示，很多投資者的疑問是：既然房地產對經濟如此重要，為何政府是次要重手打擊該市場？以及房地產市場震盪會否為宏觀系統帶來不穩定？

「大得不能倒」須避免無序調整

姚遠分析，中國房地產市場實在「大得不能倒」（too big to fail），原因包括房地產上游及下游等眾多行業的話，整體房地產市場佔中國經濟規模近四分之一，而且房地產市場還牽涉銀行系統、地方政府融資平台及居民財富，假如樓價出現無序調整（disorderly market correction）的話，影響不容忽視。

不過，姚遠認為，中國政府是次實在有需要採取調控行動，「近年中國房地產市場發展模式，已經變得與中國的長期發展策略不可相容，房地產泡沫不顧後果地擴張，拉闊了貧富差距，建築過剩亦令環境污染，而大量投資於房地產等不具備生產力的資產（unproductive asset）已經對中國生產力的增長帶來損害。從基本因素來說，根據我們估計，中國住房需求已經見頂，原因是人口老齡化及城鎮化減慢，而且投資需求亦受到『房住不炒』政策的壓抑。」

有別過往 今次調控冀重配資源

因此，姚遠認為，中國政府是次調控樓市的做法與過去並不一樣（this time is different），並非再在樓市過熱時出招希望降溫，而是針對房地產市場現時作為宏觀系統的重要組成部分，希望重新配置資源，此過程料難免陣痛。但他亦相信，在當前中國經濟增長放緩及金融風險增加之際，中央政府會致力調整政策減少對房地產市場的震盪，很可能會採取「行兩步、退一步」的做法，這樣既可處理短期經濟增長難題，也不影響實現中長期經濟轉型的目標。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

周生生：社交未寬 消費券流入民生舖 沒自由行令業界反思 應反璞歸真拓本地客
周生生：社交未寬 消費券流入民生舖 沒自由行令業界反思 應反璞歸真拓本地客
疫情加速數碼化轉型 推動開設特色主題店
疫情加速數碼化轉型 推動開設特色主題店
比亞迪停產燃油車 專注拓新能源
比亞迪停產燃油車 專注拓新能源
中國自主研發mRNA疫苗 石藥稱獲臨牀許可
中國自主研發mRNA疫苗 石藥稱獲臨牀許可
保利協鑫料硅片市場供不應求 資本開支80億
保利協鑫料硅片市場供不應求 資本開支80億
曾任恒大副總裁 銀監前高層涉違紀被查
曾任恒大副總裁 銀監前高層涉違紀被查
摩根盛楠：美經濟放緩非衰退 今季較看好美股
摩根盛楠：美經濟放緩非衰退 今季較看好美股
貝萊德第二季展望：美或與通脹共存 加息遜預期
貝萊德第二季展望：美或與通脹共存 加息遜預期
音頻平台龍頭喜馬拉雅變現力高 用戶收入增長快 尚存監管風險
音頻平台龍頭喜馬拉雅變現力高 用戶收入增長快 尚存監管風險
10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困
10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困
分析：今年內銀盈利料回到單位數
分析：今年內銀盈利料回到單位數
中環全幢商廈放售 意向價約1.8億
中環全幢商廈放售 意向價約1.8億
神冠膠原蛋白技術 拓健康醫美領域
神冠膠原蛋白技術 拓健康醫美領域
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
張兆聰：債息倒掛 衰退時間難掌握
張兆聰：債息倒掛 衰退時間難掌握
陳智鑾：送契物業要小心處理
陳智鑾：送契物業要小心處理
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好後市 恒指Call 28999
金子：看好後市 恒指Call 28999
張兆聰：內地大興土木 潤泥可小注
張兆聰：內地大興土木 潤泥可小注
伍禮賢：農行業績佳 上望3.4元
伍禮賢：農行業績佳 上望3.4元
洪龍荃、傅可怡：農產品價格上漲 糧商未必可賺暴利
洪龍荃、傅可怡：農產品價格上漲 糧商未必可賺暴利
《幫你格價》：疫後解封 盤點各地入境政策
《幫你格價》：疫後解封 盤點各地入境政策
沈永年：六部委發聲 內地樓市勢回暖
沈永年：六部委發聲 內地樓市勢回暖
梁振輝：美元兌日圓 還可升多少？
梁振輝：美元兌日圓 還可升多少？
呂志宏：NFT的未來出路
呂志宏：NFT的未來出路
張玉峰：加息利好金融股 摩通基本面強有望跑出
張玉峰：加息利好金融股 摩通基本面強有望跑出
陸振球：美高息債跑贏國債 巿場逐險
陸振球：美高息債跑贏國債 巿場逐險
陸振球：倘經濟衰退 留意低檔消費股
陸振球：倘經濟衰退 留意低檔消費股
林少陽：市場不是沒有投資價值
林少陽：市場不是沒有投資價值
技術取勝：建行重上50天線
技術取勝：建行重上50天線
謝偉銓：縮短申請改劃時間 加快土地供應
謝偉銓：縮短申請改劃時間 加快土地供應
李聲揚：美股炒預期 小心衰退前下跌
李聲揚：美股炒預期 小心衰退前下跌
蔡金強：油，油，油——中海油
蔡金強：油，油，油——中海油
徐家健：兒童節放暑假擴大貧富差距
徐家健：兒童節放暑假擴大貧富差距
艾雲豪：創投大概率：獨角獸腳下的戰魂
艾雲豪：創投大概率：獨角獸腳下的戰魂
李順威：息升股也升的6種分析
李順威：息升股也升的6種分析
劉思明：航運回勇 嘉里物流看高一線
劉思明：航運回勇 嘉里物流看高一線
何啟聰：百元關料有支持 阿里牛吼59378
何啟聰：百元關料有支持 阿里牛吼59378
瑞銀亞洲：資金流入科技股 美團Call 27982
瑞銀亞洲：資金流入科技股 美團Call 27982
摩根大通亞洲：次季開局靠穩 恒指Call 19523
摩根大通亞洲：次季開局靠穩 恒指Call 19523
周顯：天下烏鴉一樣黑
周顯：天下烏鴉一樣黑
張佩儀：認識強積金對冲：不幸被解僱怎麼辦？
張佩儀：認識強積金對冲：不幸被解僱怎麼辦？
王弼：衰退風險增 TLT 130美元有支持
王弼：衰退風險增 TLT 130美元有支持
曾淵滄：反壟斷措施利神州控股
曾淵滄：反壟斷措施利神州控股
湯文亮：移民最後目的地
湯文亮：移民最後目的地
陳永傑：美國加息 小心翼翼
陳永傑：美國加息 小心翼翼
廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺
廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺
布少明：樓價再跌空間有限
布少明：樓價再跌空間有限
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺
15焦點新盤擬本季出擊涉5800伙 梁志堅：發展商料貼市價開盤 市况勢好轉
15焦點新盤擬本季出擊涉5800伙 梁志堅：發展商料貼市價開盤 市况勢好轉
HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元
HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元
新盤3日錄28成交
新盤3日錄28成交
綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽
綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽
新地商場今季營業額料升逾一成
新地商場今季營業額料升逾一成
共居空間WEAVE STUDIOS 租期具彈性
共居空間WEAVE STUDIOS 租期具彈性
萬景峯3月成交睇樓量顯著反彈
萬景峯3月成交睇樓量顯著反彈
《移英財稅七步走》教路 李澄幸：移英前規劃好稅務
《移英財稅七步走》教路 李澄幸：移英前規劃好稅務