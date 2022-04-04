摩根盛楠：美經濟放緩非衰退 今季較看好美股

明報記者 葉創成

盛楠指出，在今年第一季投資者見證了美國貨幣政策深刻轉變、地緣政治重大發展，這些事件均對資產配置帶來重大啟示，而不令人意外的是，市場需要一些時間作出調整，因此預期波動性短期仍會持續。她強調，即使面對上述兩大轉變，該行並不預期全球經濟將出現衰退，雖然該行暫時傾向審慎投資，仍預期在接下來的時間，市場會為投資者帶來較理想回報。

美能源自給自足 高油價影響有限

盛楠表示：「毋庸置疑，衰退風險正在升溫，但我們所預測的基準情境仍然是環球經濟、特別是美國企業強勁資產負債表、理想的利潤率及盈利，以及後疫情時代受壓抑的消費需求（post-pandemic pent-up demand）爆發，仍然可以支持增長。當然，全球不同地區經濟增長將會有差別，我們預期受制於供給制約及生活成本上升影響消費，歐洲經濟增長在第二季及第三季將會趨平；作為比較，美國在能源大致上可以自給自足，因此雖然能源價格上升可能為經濟增長帶來逆風，但不足以導致經濟活動收縮。總結而言，即使今年美國經濟增長放緩，仍然會是正數，而且增長也會接近平均趨勢。

全球股市中性 看好美股多於歐股

「即使美國經濟增長正放緩，但並不至於衰退，而通脹持續升溫，這會引致聯儲局收緊貨幣政策，由此引致市場波動，因為資產價格需要適應此新環境。因此我們已減少風險投資，已將全球股市評級由超配下調至中性，當中比較看好美國股市。技術走勢而言，股市已經超賣，但隨着通脹持續升溫，會令人關注上市公司利潤率表現，我們認為，歐洲上市公司利潤率更易受到薪酬開支上升的挑戰，美國上市公司利潤率看來會得到較佳的保護，因此我們超配美國股市，略為低配歐洲股市。另外，我們對新興市場股市評級現為中性，正密切留意中國新冠疫情及貨幣政策變化對新興市場股市前景會否改善帶來的啟示。」

總括而言，盛楠強調，摩根資產管理上述最新資產配置變化，反映全球經濟增長放緩，但並不會出現衰退：「沒錯，增長放緩的風險正在上升，貨幣政策收緊也帶來逆風，但我們預期全球今年經濟增長仍大致處於趨勢水平，這樣的話，當市場擔心的風險日後開始退去，風險資產便會有上升空間。」

巴西英國澳洲股市首季逆市升

對於不少港股投資者來說，上季可說是經歷驚濤駭浪，飽吃驚風散。恒指1月至2月上旬曾反覆回升，於2月10日最高報25,050點，惟隨着本港新冠疫情大爆發、俄羅斯揮軍烏克蘭，以及美國聯儲局貨幣政策取向愈趨鷹派，恒指走勢於2月下旬至3月中急轉直下，3月15日最低見18,235點，短短一個半月從高位急跌6815點或27.2%，雖然過去半個多月回升，上周五收報22,039點，惟年初至今仍下跌1358點或5.8%，表現失色（見圖1）。

外圍方面，雖然美股三大指數年初至今均錄得跌幅，惟值得注意的是，標指低位（約4100點）早於2月下旬俄烏出現軍事衝突不久已出現，過去一個多月反覆回升近一成，上周五收報4545點（見圖2），可見美股再次發揮着全球地緣事件避風港的角色。另外，全球其他股市期內也普遍下跌，少數逆市上升的巴西、英國及澳洲股市，相信是受惠商品價格向好（見表）。

Shamik Dhar與盛楠的觀點有不少相似之處。Dhar指出，由於烏克蘭危機及其他事件帶來的不明朗因素增加，該行的戰術部署是要降低風險，預期市場更波動，風險溢價短期及中期均會維持在高位。

紐約梅隆投資Shamik Dhar：

短期更波動 要降低風險

不過，Dhar亦強調，從長期策略部署的角度出發，美股標指的預期收益率（forward earning yield、即市盈率倒數）現為5.2厘，仍然高於美國10年期國債孳息率（編按：上周五收報2.3822厘），而且部分優質美股仍屬沒有替代品（There Is No Alternative，TINA）、不可忽視的資產。Dhar續說，由於目前美國經濟復蘇已處於成熟期，上市公司較難藉市盈率上調去推動股價上升，但目前仍然是一個好時機由下而上選股、主動作資產配置。

美長息升勢超短息 利金融股

Dhar分析，聯儲局貨幣政策變化始終是今年全球金融市場的關鍵變數，指紐約梅隆投資管理預測較長年期的國債利率將會繼續上升（編按：美國10年期國債孳息率前周及大前周曾急升近0.5厘，前周收報2.4731厘，上周略為回吐，收報2.3822厘），而且上升速度會較短年期國債利率更快，在此情况，收息股可以有較好表現，當中，能源及金融股等價值股應該可以看好。

中國股市方面，Dhar認為，中國政府若要實現今年GDP按年增長5.5%左右的目標，需要推出更多逆周期寬鬆政策，包括更寬鬆的貨幣政策，該行現時就此維持「不可知」（agnostic）的看法。

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