曾任恒大副總裁 銀監前高層涉違紀被查

姜麗明自1985年起在政府金融監管系統工作，先後曾任銀監會合作金融機構監管部主任、銀監會銀行監管一部中國建設銀行監管處處長等職位。內媒報道，接任姜麗明的郭鴻去年被查，涉存在利用職務影響為私營企業主貸款「打招呼」、非法收受他人財物等問題。而在公布被查消息當日，銀保監曾表明，將堅決懲治重大金融風險背後的腐敗問題，特別是破壞監管秩序、市場秩序，造成國有金融資產重大損失甚至誘發風險事件的「一律嚴懲不貸」。

恒大海花島39幢樓宇 「拆除」變「沒收」

此外，恒大旗下海南儋州市填海項目海花島擁有39幢樓宇，去年底遭責令拆除，集團其後申請行政覆議。內媒昨晚援引儋州市有關部門消息指，近日復議機關就有關議案，由原來「拆除」的決定變更成「沒收」。該部門負責人表示，將依法依規保護好有關各方合法權益。此前，有關部門已對張琦、林東等8名責任人員予以問責處理，對其他相關責任人員將依法進一步調查處理。