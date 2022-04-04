保利協鑫料硅片市場供不應求 資本開支80億

指目前無進一步融資需求

楊文忠稱，由於能源價格高企，市場對光伏等清潔能源需求只會更大，但是市場欠缺硅料，加上預見新增產能最快要到今年三、四季度才投入，因此不擔心產能供應過剩。宋贇波更指，現時的銷售有70%至80%為長單，10%為議價單。集團為配合需求，會在包括徐州、內蒙、樂山三個生產基地等增加產能，投入約80億元資本開支，今年的多晶硅產能有望達到17萬噸。包頭等新的夥粒硅生產線，隨產能擴大，料生產成本比新疆廠低20%以上。去年集團投入10億元研發，他料今年會按年投入銷售收入5%的金額繼續在工藝及物料等着手研發，至少也是10億元水平。

徐州內蒙樂山3生產基地增產能

在過往兩三年，保利協鑫及旗下持股逾六成的附屬公司協鑫新能源（0451）頻頻出售光伏電站，楊文忠指，原先光伏電站回報不俗，但是隨着內地政策有變，收取補貼帳款的時間由原定12至18個月拉長至30至36個月，加上持續投資，總資產大增至600億元，負債率卻處於85%以上偏高水平。因此着手出售資產。另保利協鑫及協鑫新能源透過配售，集資近100億元，已有足夠資金應付建廠等資本開支，沒有再融資需求。集團去年發公告指，探討到A股市場上市，他稱，冀有助投資者在同一平台上比較同業下作出選擇，亦相對可以較高市盈率融資，減少攤薄效應，及在港股通一度停止納入後，為持股人提供門路有關，但是目前未有具體方案。