經濟

保利協鑫料硅片市場供不應求 資本開支80億

【明報專訊】俄、烏爆發戰事，英、德等歐洲大國相繼部署要開發更多新能源應用。多晶硅及硅片生產商保利協鑫（3800）副總裁宋贇波稱，由於他們面向企業客銷售，難以判斷有多少硅料會轉銷到海外，但是初步所見，市場求過於供。首席財務官兼執行董事楊文忠更指出，首三季度產品無論售價及盈利能力處於舒適水平。他料集團今年的資本開支約80億元（人民幣，下同），目前無進一步融資需求。

指目前無進一步融資需求

楊文忠稱，由於能源價格高企，市場對光伏等清潔能源需求只會更大，但是市場欠缺硅料，加上預見新增產能最快要到今年三、四季度才投入，因此不擔心產能供應過剩。宋贇波更指，現時的銷售有70%至80%為長單，10%為議價單。集團為配合需求，會在包括徐州、內蒙、樂山三個生產基地等增加產能，投入約80億元資本開支，今年的多晶硅產能有望達到17萬噸。包頭等新的夥粒硅生產線，隨產能擴大，料生產成本比新疆廠低20%以上。去年集團投入10億元研發，他料今年會按年投入銷售收入5%的金額繼續在工藝及物料等着手研發，至少也是10億元水平。

徐州內蒙樂山3生產基地增產能

在過往兩三年，保利協鑫及旗下持股逾六成的附屬公司協鑫新能源（0451）頻頻出售光伏電站，楊文忠指，原先光伏電站回報不俗，但是隨着內地政策有變，收取補貼帳款的時間由原定12至18個月拉長至30至36個月，加上持續投資，總資產大增至600億元，負債率卻處於85%以上偏高水平。因此着手出售資產。另保利協鑫及協鑫新能源透過配售，集資近100億元，已有足夠資金應付建廠等資本開支，沒有再融資需求。集團去年發公告指，探討到A股市場上市，他稱，冀有助投資者在同一平台上比較同業下作出選擇，亦相對可以較高市盈率融資，減少攤薄效應，及在港股通一度停止納入後，為持股人提供門路有關，但是目前未有具體方案。

相關字詞﹕光伏電站 多晶硅 宋贇波 協鑫新能源 楊文忠 保利協鑫

上 / 下一篇新聞

周生生：社交未寬 消費券流入民生舖 沒自由行令業界反思 應反璞歸真拓本地客
周生生：社交未寬 消費券流入民生舖 沒自由行令業界反思 應反璞歸真拓本地客
疫情加速數碼化轉型 推動開設特色主題店
疫情加速數碼化轉型 推動開設特色主題店
比亞迪停產燃油車 專注拓新能源
比亞迪停產燃油車 專注拓新能源
中國自主研發mRNA疫苗 石藥稱獲臨牀許可
中國自主研發mRNA疫苗 石藥稱獲臨牀許可
曾任恒大副總裁 銀監前高層涉違紀被查
曾任恒大副總裁 銀監前高層涉違紀被查
摩根盛楠：美經濟放緩非衰退 今季較看好美股
摩根盛楠：美經濟放緩非衰退 今季較看好美股
安盛投資姚遠：內房調控有理 短期放鬆長期持續
安盛投資姚遠：內房調控有理 短期放鬆長期持續
貝萊德第二季展望：美或與通脹共存 加息遜預期
貝萊德第二季展望：美或與通脹共存 加息遜預期
音頻平台龍頭喜馬拉雅變現力高 用戶收入增長快 尚存監管風險
音頻平台龍頭喜馬拉雅變現力高 用戶收入增長快 尚存監管風險
10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困
10內銀地產貸款增速全放緩 分析：貸款留國企 財困房企續困
分析：今年內銀盈利料回到單位數
分析：今年內銀盈利料回到單位數
中環全幢商廈放售 意向價約1.8億
中環全幢商廈放售 意向價約1.8億
神冠膠原蛋白技術 拓健康醫美領域
神冠膠原蛋白技術 拓健康醫美領域
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
張兆聰：債息倒掛 衰退時間難掌握
張兆聰：債息倒掛 衰退時間難掌握
陳智鑾：送契物業要小心處理
陳智鑾：送契物業要小心處理
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：看好後市 恒指Call 28999
金子：看好後市 恒指Call 28999
張兆聰：內地大興土木 潤泥可小注
張兆聰：內地大興土木 潤泥可小注
伍禮賢：農行業績佳 上望3.4元
伍禮賢：農行業績佳 上望3.4元
洪龍荃、傅可怡：農產品價格上漲 糧商未必可賺暴利
洪龍荃、傅可怡：農產品價格上漲 糧商未必可賺暴利
《幫你格價》：疫後解封 盤點各地入境政策
《幫你格價》：疫後解封 盤點各地入境政策
沈永年：六部委發聲 內地樓市勢回暖
沈永年：六部委發聲 內地樓市勢回暖
梁振輝：美元兌日圓 還可升多少？
梁振輝：美元兌日圓 還可升多少？
呂志宏：NFT的未來出路
呂志宏：NFT的未來出路
張玉峰：加息利好金融股 摩通基本面強有望跑出
張玉峰：加息利好金融股 摩通基本面強有望跑出
陸振球：美高息債跑贏國債 巿場逐險
陸振球：美高息債跑贏國債 巿場逐險
陸振球：倘經濟衰退 留意低檔消費股
陸振球：倘經濟衰退 留意低檔消費股
林少陽：市場不是沒有投資價值
林少陽：市場不是沒有投資價值
技術取勝：建行重上50天線
技術取勝：建行重上50天線
謝偉銓：縮短申請改劃時間 加快土地供應
謝偉銓：縮短申請改劃時間 加快土地供應
李聲揚：美股炒預期 小心衰退前下跌
李聲揚：美股炒預期 小心衰退前下跌
蔡金強：油，油，油——中海油
蔡金強：油，油，油——中海油
徐家健：兒童節放暑假擴大貧富差距
徐家健：兒童節放暑假擴大貧富差距
艾雲豪：創投大概率：獨角獸腳下的戰魂
艾雲豪：創投大概率：獨角獸腳下的戰魂
李順威：息升股也升的6種分析
李順威：息升股也升的6種分析
劉思明：航運回勇 嘉里物流看高一線
劉思明：航運回勇 嘉里物流看高一線
何啟聰：百元關料有支持 阿里牛吼59378
何啟聰：百元關料有支持 阿里牛吼59378
瑞銀亞洲：資金流入科技股 美團Call 27982
瑞銀亞洲：資金流入科技股 美團Call 27982
摩根大通亞洲：次季開局靠穩 恒指Call 19523
摩根大通亞洲：次季開局靠穩 恒指Call 19523
周顯：天下烏鴉一樣黑
周顯：天下烏鴉一樣黑
張佩儀：認識強積金對冲：不幸被解僱怎麼辦？
張佩儀：認識強積金對冲：不幸被解僱怎麼辦？
王弼：衰退風險增 TLT 130美元有支持
王弼：衰退風險增 TLT 130美元有支持
曾淵滄：反壟斷措施利神州控股
曾淵滄：反壟斷措施利神州控股
湯文亮：移民最後目的地
湯文亮：移民最後目的地
陳永傑：美國加息 小心翼翼
陳永傑：美國加息 小心翼翼
廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺
廖偉強：放寬防疫 樓市勢暢旺
布少明：樓價再跌空間有限
布少明：樓價再跌空間有限
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺
馬泰陽：新盤蓄勢待發 樓市趨旺
15焦點新盤擬本季出擊涉5800伙 梁志堅：發展商料貼市價開盤 市况勢好轉
15焦點新盤擬本季出擊涉5800伙 梁志堅：發展商料貼市價開盤 市况勢好轉
HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元
HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元
新盤3日錄28成交
新盤3日錄28成交
綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽
綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽
新地商場今季營業額料升逾一成
新地商場今季營業額料升逾一成
共居空間WEAVE STUDIOS 租期具彈性
共居空間WEAVE STUDIOS 租期具彈性
萬景峯3月成交睇樓量顯著反彈
萬景峯3月成交睇樓量顯著反彈
《移英財稅七步走》教路 李澄幸：移英前規劃好稅務
《移英財稅七步走》教路 李澄幸：移英前規劃好稅務