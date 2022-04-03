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2022年4月3日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
中證監寬境外上市公司審計規定 不堅持由內地監管機構主導 分析：助中美達協議
標指連升3周重拾100天線 基金多減磅
美債息倒掛 IMF：未見美進衰退區
寬按保後千萬成交增 帝景灣2房1191萬易手
奧園傳開始重組 四大國有資管洽購項目
紐油上周跌13% 兩年最大單周跌幅
鎳市亂象頻生 投資者擬追討LME
業內人士批LME乏危機感
張宗永：香港通關之後......
薛偉傑：韓媒指蘋果正開發摺疊屏手提電腦
內地重大項目密集啟動 對冲下行壓力
張宗永：香港通關之後......
【明報專訊】全球市場今年會是波動年，要賺錢靠的是轉身快，因應環境而調節部署，抗疫亦是如此。
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中證監寬境外上市公司審計規定 不堅持由內地監管機構主導 分析：助中美達協議
標指連升3周重拾100天線 基金多減磅
美債息倒掛 IMF：未見美進衰退區
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