業內人士批LME乏危機感

LME當時表示，如果允許交易繼續進行，幾家經紀商將會倒閉。部分業內人士認為，LME的決定正確，只是行動太慢，在3月8日仍允許市場重開，而且LME直至逼空大戰上演，才意識到青山控股的淡倉規模帶來的潛在系統性風險。

市場籲限單一交易商影響力

監管LME的英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority, FCA）一直傾向將大部分決策及監察市場功能，交由LME處理。部分市場人士呼籲改革，限制任何單一的交易商，在市場發揮太大影響力。雖然LME的交易也有一些限制，但相當寬鬆。單一交易商的鎳合約持倉限額，是青山持倉規模的兩倍以上。

FCA對上一次大型執法 為20多年前住友期銅醜聞

對上一次FCA（或其前身）針對一家機構在LME的活動所採取的大型執法行動已是20多年前，日本住友商社（Sumitomo）的期銅交易醜聞。1998年，住友商社向英、美政府賠償1.58億美元，以換取撤銷操縱銅價的指控。

FCA上周表示，對LME有監管責任，將繼續密切關注其如何管理及應對期鎳交易問題。

監管機構此前曾承認，沒有充分掌握商品市場的狀况。英倫銀行旗下金融政策委員會（Financial Policy Committee, FPC）3月初召開會議時指出，重要的是要更廣泛地評估商品市場波動，對金融體系的潛在影響。不過，根據已公布的會議摘要，當局認為由於商品的衍生品市場相對不透明，風險評估相當困難。

[企業地球村]