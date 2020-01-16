標指連升3周重拾100天線 基金多減磅

雖然標指近周回溫，自上月低位反彈9%，不過路透調查顯示，俄烏爆發戰爭後，基金經理投資取態較2月戰事前更審慎，調查訪問35名基金經理的全球投資組合，建議股票配置比例下滑至平均48.5%，為2020年底以來新低，也較今年2月跌1個百分點。反觀現金建議配置比例在3月由4.2%上調至4.5%，為2020年11月以來最高。資產管理公司abrdn高級量化分析師Craig Hoyda表示，聯儲局繼續推進政策緊縮周期以降低通脹，預計未來兩年內全球經濟有兩成至三成出現下行風險。

過去一周美股以防守行業表現較佳，標指房地產行業指數上升4.42%，公用股和必需行業指數各升3.71%和2.33%，科技股雖然有Tesla（美：TSLA）因拆股全周急升7.32%，不過受需求回落困擾的費城半導體指數跌4.5%，AMD（美：AMD） 挫達9.59%。

分析料首季標指盈利增長遜去年

進入4月，美股將公布今年首季業績，彭博綜合分析師預測，標普500成分股盈利平均只有6%按年增長，大幅低於去年54%的增長，目前標指估值為20倍，為2000年科網股泡沫以來最高，盈利增長放緩將對估值帶來挑戰。摩根大通分析師John Schlegel表示，該行的基金客戶在最近股市回升時沽貨減持，他指少數人認為股市急彈趨勢可以持續，從資金流向觀察，出現突然轉跌的「痛苦交易」機會仍相當高。