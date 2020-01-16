標指連升3周重拾100天線 基金多減磅

【明報專訊】美國上月就業數據強勁，上周五三大指數連跌兩天後回穩。標指升0.3%，收報4545點，隔兩個月後重拾100天線（4,541點）（見圖）；道指升0.4%報34,818點，納指升0.3%報14,261點。總結全周，標指微升不足0.1%，雖然連升3周，但升幅為3周以來最小，納指升0.7%，道指則微跌0.1%。
雖然標指近周回溫，自上月低位反彈9%，不過路透調查顯示，俄烏爆發戰爭後，基金經理投資取態較2月戰事前更審慎，調查訪問35名基金經理的全球投資組合，建議股票配置比例下滑至平均48.5%，為2020年底以來新低，也較今年2月跌1個百分點。反觀現金建議配置比例在3月由4.2%上調至4.5%，為2020年11月以來最高。資產管理公司abrdn高級量化分析師Craig Hoyda表示，聯儲局繼續推進政策緊縮周期以降低通脹，預計未來兩年內全球經濟有兩成至三成出現下行風險。
過去一周美股以防守行業表現較佳，標指房地產行業指數上升4.42%，公用股和必需行業指數各升3.71%和2.33%，科技股雖然有Tesla（美：TSLA）因拆股全周急升7.32%，不過受需求回落困擾的費城半導體指數跌4.5%，AMD（美：AMD） 挫達9.59%。
分析料首季標指盈利增長遜去年
進入4月，美股將公布今年首季業績，彭博綜合分析師預測，標普500成分股盈利平均只有6%按年增長，大幅低於去年54%的增長，目前標指估值為20倍，為2000年科網股泡沫以來最高，盈利增長放緩將對估值帶來挑戰。摩根大通分析師John Schlegel表示，該行的基金客戶在最近股市回升時沽貨減持，他指少數人認為股市急彈趨勢可以持續，從資金流向觀察，出現突然轉跌的「痛苦交易」機會仍相當高。