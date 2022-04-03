中證監寬境外上市公司審計規定 不堅持由內地監管機構主導 分析：助中美達協議

【明報專訊】中美審計底稿風波再有進展，中證監就《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》發出修訂草稿，就跨境審計監管合作，不再要求現場檢查以內地監管機構為主，同時指導企業減少不必要涉密敏感信息進入工作底稿。有業內人士認為，此舉可見中國明確釋出善意，有助達成協議，雖然難以預測做法是否已滿足美國的審計要求，不過相信兩地仍有足夠時間討論以達成共識。
明報記者 蔡穎霖
中證監擬修改有關境外檢查的規定，刪除當中關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，與前日市傳中方擬罕有讓步的消息相符，惟《規定》指出，若果境內企業因海外上市等活動需要開展檢查，應當通過跨境監管合作機制進行。
指導企業減不必要敏感信息入工作底稿
此外，《規定》亦擬增加程序性要求，明確企業保密責任，企業向境外監管機構、證券公司和會計師披露文件資料時，需要遵守保密相關法律法規，涉及敏感信息時，須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，以及要向中介機構提供書面說明具體情况，條文亦擬將用間接方式到香港和美國上市的境內企業納入規定。
中證監強調，堅定支持企業根據自身意願，自主選擇上市地。是次修訂可減少不必要涉密敏感信息進入工作底稿，提高跨境監管合作效率，促進中國境內企業海外上市活動有序開展。內地過去拒絕企業向境外監管機構開放審計底稿，是次修訂若意在減少底稿出現機密資料，或有助達成協議。
市場人士：中國今次修訂釋出善意
有熟悉審計及上市工作的市場人士稱，涉及過於機密、敏感信息的公司資料，本來可以不放進工作底稿，至於雙方會否爭議如何定義「不必要信息」，他指「要看美國看法」。雖然難以預測美國會否「收貨」，但該名市場人士認為中國今次修訂《規定》就底稿問題釋出善意，相信兩方仍有足夠時間討論。對於新《規定》刪除檢查以中國為主進行的表述，市場人士相信，即使採用境外審計機構，亦未能符合美國審計要求，稱「如果咁容易可以，審計底稿問題不用纏繞數十年」。
受惠於上周五市傳中國擬考慮全面向美方提供企業審計底稿，在美上市中概股急升，帶動納斯達克金龍中國指數升4.7%，跑贏整體美股，收報7397點。ADR港股比例指數升0.2%，報22,077點。恒指夜期收報22,170點，上升0.65%或144點，高水130點。