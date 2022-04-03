中證監寬境外上市公司審計規定 不堅持由內地監管機構主導 分析：助中美達協議

明報記者 蔡穎霖

中證監擬修改有關境外檢查的規定，刪除當中關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，與前日市傳中方擬罕有讓步的消息相符，惟《規定》指出，若果境內企業因海外上市等活動需要開展檢查，應當通過跨境監管合作機制進行。

指導企業減不必要敏感信息入工作底稿

此外，《規定》亦擬增加程序性要求，明確企業保密責任，企業向境外監管機構、證券公司和會計師披露文件資料時，需要遵守保密相關法律法規，涉及敏感信息時，須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，以及要向中介機構提供書面說明具體情况，條文亦擬將用間接方式到香港和美國上市的境內企業納入規定。

中證監強調，堅定支持企業根據自身意願，自主選擇上市地。是次修訂可減少不必要涉密敏感信息進入工作底稿，提高跨境監管合作效率，促進中國境內企業海外上市活動有序開展。內地過去拒絕企業向境外監管機構開放審計底稿，是次修訂若意在減少底稿出現機密資料，或有助達成協議。

市場人士：中國今次修訂釋出善意

有熟悉審計及上市工作的市場人士稱，涉及過於機密、敏感信息的公司資料，本來可以不放進工作底稿，至於雙方會否爭議如何定義「不必要信息」，他指「要看美國看法」。雖然難以預測美國會否「收貨」，但該名市場人士認為中國今次修訂《規定》就底稿問題釋出善意，相信兩方仍有足夠時間討論。對於新《規定》刪除檢查以中國為主進行的表述，市場人士相信，即使採用境外審計機構，亦未能符合美國審計要求，稱「如果咁容易可以，審計底稿問題不用纏繞數十年」。

受惠於上周五市傳中國擬考慮全面向美方提供企業審計底稿，在美上市中概股急升，帶動納斯達克金龍中國指數升4.7%，跑贏整體美股，收報7397點。ADR港股比例指數升0.2%，報22,077點。恒指夜期收報22,170點，上升0.65%或144點，高水130點。